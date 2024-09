Lollapalooza Argentina reveló en la tarde del martes el line up de su edición de 2025, a celebrarse el fin de semana del 21 al 23 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Según confiaron los organizadores del evento, que en simultáneo festejarán el décimo aniversario de su llegada al país, “la grilla refleja su compromiso por traer estrellas de primer nivel, honrar la diversidad, celebrar el talento local y darles lugar a prometedoras figuras emergentes”. Como dato adicional, tres de las cabezas de cartel debutarán en suelo argentino. Tal es el caso de los cantantes Olivia Rodrigo y Justin Timberlake, al igual que el grupo TOOL.

La cantante, compositora y actriz estadounidense pasó de ser estrella de Disney a icono pop. Dos años luego de su debut discográfico con Sour, en 2023 puso a circular Guts, en el que comenzó a alejarse de sus principales influencias, Lorde y Taylor Swift. También con pasado en la factoría de Mickey Mouse, a sus 43 años (tendrá 44 cuando llegue), Timberlake sigue luciendo la chapa de “Príncipe del pop” (porque “Rey” sólo habrá uno). Desde que entró en un estudio con NSYNC, su otrora boyband, hasta su presente como solista, nunca dejó de producir música o bailarla. Y eso volvió a quedar en evidencia con su reciente álbum, Everything I Thought It Was (2024).

El desembarco de TOOL es una gran noticia para los amantes del metal progresivo en la Argentina. Desde que le volaron la cabeza a mucha gente, tras la salida de su segundo álbum, Ænima (1996), se los espera por esta parte del mundo. Para muchos lo mejor es su show en vivo, en los que puede suceder de todo. El rol de cabeza de cartel del festival lo completan los canadienses Shawn Mendes y otra veterana, Alanis Morrisette, así como la banda australiana de música electrónica Rüfus Du Sol. Aunque desde hace rato juega de local en Buenos Aires. Mientras que Tan Biónica le pondrá la cuota pop y argentina a esta avanzada.

La programación del LollaAR2025 evidencia asimismo una gran variedad estética. Y esto queda de manifiesto con la inclusión de Caribou, laboratorio sonoro indietrónico canadiense que alcanzó la consagración en 2010 con disco Swim (protagonizó uno de los mejores shows internacionales que se vio en Buenos Aires en 2022). Será una ocasión sinigual para disfrutar de la banda post punk irlandesa Fontaines D.C. (otro acto esperado por el público local), de la misma manera que el pop groovero de Parcels, del cantautor Michael Kiwanuka (versión más folk e inglesa del gran Bill Withers) y de otra banda popular en la Argentina: los indie pop Foster The People.

Alanis Morrisette.

Aparte de la banda indie pop californiana The Marías, de entre los casi 80 nombres que conforman la grilla sobresale el tiktoker y cantante estadounidense Benson Boone. La cuota dance la pondrán la productora y DJ Charloytte De Witte, San Holo y Disco Lines. La cumbia correrá por cuenta del grupo mexicano Los Ángeles Azules, el reggae será cosa de los venezolanos Rawayana y el metal rugirá por cortesía de la leyenda brasileña Sepultura. Mon Laferte explayará una performance cargada de militancia, en tanto Nathy Peluso se encargará de descontracturar al Hipódromo de San Isidro.



Tras presentarse en un jacuzzi el año pasado, en el escenario Alternative, y de hacer la gran Cirque du Soleil recientemente en el Movistar Arena, habrá que esperar qué show se traerán entre manos Ca7riel y Paco Amoroso. Repetirá Wos, lo que siempre es una alegría y garantía de muy buen flow, al tiempo que Lucila Storino, del trío post punk Dum Chica, tendrá la oportunidad de demostrar por qué es una de las mejores frontwomen de la Argentina. Vinocio, Planta (ex Perras on the Beach), BB Asul, Chita, Juan López y Juana Aguirre, como parte de la delegación nacional, serán de la partida de un Lollapalooza Argentina que seguramente haga historia. Y celebrará la suya propia.