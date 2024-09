La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había cuestionado a los municipios por "aumentar de forma descontrolada sus tasas" con fines "recaudatorios" y "políticos". "Están destruyendo la actividad económica y las provincias y los municipios tenemos que sostener las tareas del Estado que, desde que ustedes llegaron, el gobierno nacional decidió abandonar con absoluta insensibilidad", le replicó Mendoza.

El ministro de Economía había compartido en sus redes sociales la opinión del economista Gustavo Lazzari -aquel dirigente de la fantasmal Agrupación de pymes, emprendedores y productores para el crecimiento argentino- para señalar que las subas de tasas municipales no solo tienen un fin recaudatorio sino también "político: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación". "Parece un modus operandi: rompen todo y le echan la culpa a otro", le respondió Mendoza.

En un extenso posteo en la red social Twitter, la intendenta de Quilmes sostuvo que "este gobierno tiene la decisión política de ir contra los trabajadores, contra los jubilados que tienen que elegir entre comprar medicamentos o comida y contra los estudiantes a los que cada vez les cuesta más ir a la universidad"; para responder a Caputo que quiso responsabilizar a los municipios por la continuidad inflacionaria que afecta a toda la sociedad.

"En los municipios sabemos lo complicada que está la economía de nuestros vecinos y vecinas. Los intendentes e intendentas, a diferencia de ustedes, caminamos nuestros barrios, ponemos la cara e intentamos todos los días ser el sostén de las familias que sufren por el ajuste feroz e inhumano que están haciendo", le recordó la jefa comunal.



Mendoza le recordó a Caputo también su responsabilidad por el cargo que ocupó durante la gestión de Mauricio Macri y la deuda histórica de 45 mil millones contraída con el FMI. En el mismo tono se pronunció otro intendente de La Cámpora, el jefe comunal de Lanús, Julián Álvarez: "Es inaceptable que el ministro Toto Caputo, que endeudó a la Argentina con el FMI y lleva más de 263,4 por ciento de inflación acumulada interanual, responsabilice a los intendentes".

Para cerrar su respuesta, la intendenta de Quilmes le pidió a Caputo que se haga cargo de no frenar la inercia inflacionaria y le apuntó: "Dejen de tirar la pelota a la tribuna: le están haciendo pagar el ajuste a la gente, no a la 'casta'". "No le mienta más a la gente. Los ciudadanos pierden por las consecuencias que producen las políticas económicas que usted y Javier Milei están llevando adelante", sintetizó.