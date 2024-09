Diego Simonet, máxima figura y capitán del seleccionado argentino de handball masculino y astro del club Montpelier, de Francia, negó su retiro de Los Gladiadores después de los Juegos Olímpicos de París, al tiempo que presentó un proyecto para otorgarle mayor profesionalismo a su deporte en el país. "Aun no sé si me despedí. Todo depende. Lo que sí, seguro es que no llegue a otro juego olímpico. Pero todavía no me retiré oficialmente de la selección", enfatizó el "Chino" Simonet en una entrevista con Página/12 desde Montpelier.

–¿En París te retiraste del seleccionado o existe la posibilidad de retorno o de un partido despedida en el país, con tu gente?



–Aun no sé si me despedí. Todo depende. Lo que sí, seguro es que no llegue a otro juego olímpico. Pero todavía no me retiré oficialmente de la Selección. Creo que el deporte me enseñó mucho a no programar y anticiparme y planear cosas. El deporte, semana a semana te va cambiando los planes.

–¿Como evaluás el desempeño de Los Gladiadores en los JJOO?

–Creo que el nivel de juego fue muy bueno. Además tuvimos mala suerte con dos lesiones de dos zurdos (Pablo Vaisntein y Santiago Baronetto) justo antes de que comience el torneo. Eso nos condicionó mucho porque terminamos jugando solo con dos zurdos; mi lesión en el segundo partido pero, sin embargo, el nivel de juego muy bueno. El grupo era matador, terrible. Estábamos todos ilusionados con hacer algo único y a este nivel, tener diez minutos malos te condiciona el partido, y es lo que nos pasó. No tenemos el nivel de Champions o de elite. Fue una gran experiencia para el equipo para seguir subiendo el nivel y darnos cuenta de la realidad.

–¿Qué te impulsó a presentar el proyecto –que tuvo una gran recepción en las redes sociales– que formulaste para otorgarle mayor profesionalismo al handball del país en medio de los Juegos Olímpicos?

–Es algo que siempre hablamos con los chicos de la Selección, que discutimos, para ver qué cambios se pueden hacer para que el handball siga creciendo. Estábamos cenando, queríamos saber opiniones de otros, tener más información y por eso surgió la idea de publicarlo a ver cuál era la reacción y también que se puedan a empezar a hacer cosas –que ya se hacen– que es algo que al handball le vendría muy bien. Es un primer paso para seguir creciendo. Si bien hay un proyecto de detección de talentos, esto sería algo que impulsaría que estos talentos sigan mejorando, que no se queden en talentos y nada más. La idea de este proyecto es que se haga profesional, que los chicos se entrenen todos los días, como profesionales en Europa, con buenos entrenadores, con gente que jugó en Europa y que tengan un buen nivel de entrenamiento como tendrían en un club de allá. Lo ideal sería que a los 19, 20 años puedan ir a jugar a clubes grandes de Europa y así no perder talentos en Argentina que tienen que dejar de jugar a los 17, 18 años, que es el gran problema que tenemos: que dejan todos.

–Propusiste la creación de un equipo semiprofesional de jóvenes talentos dirigido a chicos de 16 a 21 años.

–La idea, más que nada, es poder formar un equipo de jóvenes talentos profesionales, entre 16 y 21 años, como se hace en Europa, que todos tienen sus centros de formación, en el que estudian y entrenan todos los días. Compiten los fines de semana en la segunda o tercera división, pero que sean jugadores de todo el país con físico y talento de nivel internacional. Priorizando el físico, jugadores que el día de mañana estén jugando, que pasen de este club a equipos buenos de Europa: de Francia, España o Alemania. Que en un futuro estos jugadores lleguen a la selección mayor y les sea más fácil ganarle a Dinamarca, Noruega, Hungría, Suecia o Croacia. Que tengamos todo a mano para poder hacer eso. El objetivo es que a la Selección le vaya bien y si esto pasa más sponsors va a haber, más visibilidad y, a partir de ahí, a seguir creciendo. Creo que el handball ya debería haber crecido mucho más pero bueno, no se hace. La idea es que estos chicos estén ligados al estudio, que haya un seguimiento absoluto de comportamiento, de conducta, de notas y que puedan competir en la liga de honor en Femebal porque lo más importante es que compitan a alto nivel. Obviamente, sería bueno que este equipo no esté en Buenos Aires sino en el interior, pero ahí no hay una buena competencia. Aprovechar el aporte de la Secretaría de Deportes, que siempre se va renovando; los chicos se van afuera y esa pequeña ayuda económica pueda ser utilizada para jugadores de este equipo. Y también que haya ayuda del lado privado. Ojalá que los que estén a cargo y sumando buenos colaboradores se pongan de acuerdo en hacer esto o proyectos mejores, pero es fundamental que se hagan cosas y en concordancia.

–En otro tramo de la iniciativa, sostenés que “para los jugadores del interior, se propone ofrecer alojamiento. Así, nadie quedará fuera por cuestiones de distancia y todos tendrán la oportunidad de ser parte de esta iniciativa”. ¿Cómo pensás desarrollar esta idea?

–Al lado de la casa del handball se está haciendo un hotel y podría ser muy útil. Si no es posible, hay que hacer como se hace en todos lados. Cuando vamos a jugar afuera alquilamos departamentos, lo compartimos con otros chicos y es sencillo.

–¿Cómo se financianciaría el proyecto? ¿Tenés avanzadas negociaciones con el sector privado o estatal?

–Del lado de la secretaría de Deportes y del sector privado. Estaría bueno que alguien que trabaje para este club pueda ir a buscar sponsors, que le den ventajas al sector privado. Me encantaría que algún día haya una propuesta en la que el sector privado pueda apoyar a deportes amateurs como el handball, y que esa empresa pueda fiscalizar, pagar menos impuestos, desgravar un poco más. Sé que hay algo hecho pero creo que se debería tener una política más deportiva. Pero bueno, eso ya es más complejo. Ojalá algún día se pueda hacer algo así como se hace en otros países y se le de mucha bola al deporte, no solamente al fútbol sino a todos los deportes.

–¿Cuál es el objetivo final del proyecto?

–Es que los jugadores que estén en este equipo pasen a jugar en Europa, pasen a jugar en la Selección. Obviamente, para jugar en la Selección vas a tener que jugar en Europa a partir de los 21 años. Si es antes, mejor. Porque el gran problema que tenemos es que los pibes buenos no se van a Europa y terminan dejando por trabajo o estudio.

–Se desprende que otro de los retos del programa será la de incrementar la cantidad de jugadores con nivel de Los Gladiadores. ¿Es correcto?

–Exactamente. Por ejemplo, un déficit que tenemos ahora en la Selección es la altura, los lanzamientos de afuera y que no estemos jugando en los mejores equipos de Europa. Sin embargo, estamos en un nivel increíble. Y es increíble lo que estamos haciendo, lo que hicimos. Pero uno es ambicioso y quiere más, que te vaya aun mejor, o pasar de ronda en un juego olímpico o aspirar por medallas en un mundial, o estar entre los ocho mejores. Esos dos puntos que nos están faltando...