Una niña de 12 años cayó a un playón del arroyo Saladillo, en Puente Gallego, mientras se sacaba una foto. Si bien se encuentra fuera de peligro, está internada en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, con monitoreo médico. La subdirectora del efector, Silvia Giorgi, dijo ayer por la tarde en Radio2 que pese a los traumatismos, “se encuentra bien”. Al momento de la caída, a una distancia de entre cuatro y cinco metros, la nena estaba con sus amigos, quienes relataron que “fue accidental”. También aclaró que si bien padeció una pérdida de conocimiento "breve", cuando arribó al hospital estaba “lúcida”. Según detalló, “tuvo un trauma muy leve de abdomen y una contusión en la base pulmonar, por lo que quedó internada en una de las salas con monitoreo y chequeos. Se encuentra bien y está acompañada por su mamá”, sostuvo la profesional. La madre, en tanto, comentó que su hija cayó de espaldas hacia el hormigón, por eso estaba con oxígeno". Y aclaró: "No se fracturó ni se golpeó la cabeza. Por eso (los médicos) no entienden cómo no sufrió consecuencias mayores al caer desde 5 metros de altura", dijo.