La referenta de Mujeres Trans Argentina en Salta y ex directora de Promoción de Derechos Laborales para Personas Trans y Travestis del entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, María Pía Ceballos, consideró que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, manifestó con sus dichos estigmatizantes vertidos en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados nacional una "posición ideológica de derecha que retrasa y violenta y amplifica el discurso de odios en nuestra comunidad".

En ese sentido, sentenció que más allá de lo que sostenga el propio funcionario o el gobierno nacional, se debe comprender que se "está gobernando para toda la sociedad, y esta es una sociedad diversa, donde hay gays, lesbianas, trans, ciudadanos y ciudadanas con núcleo familiar desde la diversidad sexual". Ceballos remarcó que los funcionarios nacionales deben saber que "no hay un solo proyecto familiar, sino múltiples". Por lo que sostuvo que el deber de Cúneo Libarona es "representar a la justicia para todas las personas, y no solo para un segmento destinatario de la política".

La referenta de MTA apuntó contra el fomento de los discursos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+, no sólo de Cúneo Libarona, sino también del mismo presidente Javier Milei. Precisamente, durante su exposición en Diputados el ministro puso como referentes en materia de género a Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, quienes son conocidos por sus posturas conservadoras y antifeministas. En este contexto, Ceballos se preguntó: "¿quién se va a hacer cargo después de las consecuencias? ¿Cúneo Libarona se va a hacer cargo del odio que genera?".

Por ello, alertó sobre el crecimiento de los discursos de odio y los ataques a la comunidad LGBTIQ+, como fue el caso de la Masacre de Barracas, ocurrida el 5 de mayo de este año, el triple lesbicidio perpetrado por Justo Fernando Barrientos, quien asesinó a Andrea Amarante, Pamela Cobas y Roxana Figueroa. Ceballos también denunció los continuos ataques en la vía pública a personas gays, no binaries y miembrxs de la comunidad.

"Tenemos que invitar a la reflexión porque somos familia y somos parte de esta sociedad. Hoy estamos en peligro y con estos discursos que buscan distraer el verdadero problema político y económico de nuestro país", añadió. Prosiguió: "Pedimos humanamente a nuestra sociedad que nos proteja, que nos abrace para no volver al pasado de esa violencia, de ese odio que solo conduce a época nefasta de nuestra historia".

Ayer en Salta se inició el juicio por el ataque que sufrió Camila Maza, conocida artísticamente como Camila Spears o “Camila la Madrina”, quien sobrevivió a un intento de transfemicidio de parte de su pareja, Luis Martínez, en febrero del año pasado.

El martes 27 de agosto el ministro Cúneo Libarona, que finalmente se hizo presente en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Unión por la Patria), virtió expresiones homofóbicas contra la comunidad LGBTIQ+: “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos”, dijo.

Tras los dichos, la presidenta de la Comisión recordó que la citación del ministro se dio en primera instancia por el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y para abordar políticas públicas en materia de géneros y diversidades. Macha sostuvo que el funcionario de La Libertad Avanza "prefirió el camino del negacionismo, de la violencia machista". Dos días después, la legisladora presentó un pedido de juicio político contra el ministro "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y por incumplir las leyes vigentes en materia de género".

"Es un hipócrita"

La secretaria de la Mujer del Partido Justicialista de Salta, Soledad Troyano, fue una de las primeras en cuestionar los dichos del ministro de Justicia de la Nación por su defensa a identidades sexuales alineadas “con la biología". La calificó como "una ofensa total" a la institución del Congreso de la Nación, que en 2012 sancionó la Ley 26.743, que reconoce expresamente el Derecho a la Identidad de Género.

"No es un proyecto de ley en el que él puede opinar y poner su ímpetu en decir cómo puede ser el proyecto, o cómo mejorarlo, es una ley que está en vigencia hace un montón de años en este país", subrayó Troyano. Insistió en la ofensa a la comunidd LGBTIQ+, a las mujeres, a la institución, a los parlamentarios, asegurando que lo del abogado es una nueva "falta de respeto hacia todo el pueblo argentino".

Troyano se mostró ofuscada por el discurso biologicista y moralista del ministro, y recordó que durante la etapa del menemismo, Cúneo Libarona "dejó muchísimo que desear". "No nos olvidemos que su ex mujer (Lourdes Di Natale) se cayó de un piso 10 y se mató después de declarar" ante la justicia en una causa de tráfico de armas, recordó, considerando que todo lo que vincula al funcionario nacional durante ese tiempo resulta "muy turbio como para venir a hablar ahora de los valores de las familias".

"Para mí es una hipocresía que un hombre de esa calaña venga hoy a hablar de los valores de la familia, de que el género es masculino o femenino", expresó. La dirigenta justicialista reiteró que el ministro "no tiene por qué meterse con leyes que están impuestas, y no solo en Argentina, sino en tratados internacionales" ya que son "conquistas de derechos a nivel mundial". E insistió en que Cúneo "no tiene la autoridad moral mínima para hablar". "Si hubieran habido (celulares o redes sociales) otra hubiera sido el cantar de esa gente. Lo que sí hay es memoria", agregó.

Troyano también denunció el incremento de los discursos de odio de LLA y recordó que todas las conquistas legislativas que se dieron en materia de igualdad y en favor de la comunidad LGBTIQ+ "son propias de la sociedad, no son de los políticos", como fue el caso de la sanción de la Ley 26.618, de Matrimonio Igualitario, sancionada el 15 de julio de 2010.

En ese sentido, señaló que con estos discursos de odio el gobierno nacional alberga a los sectores más conservadores, "como sucede en cualquier gobierno de derecha", lo que posibilita la proliferación e instalación de los discursos contra la comunidad LGBTIQ+. “Dejen de hacerse los liberales probos que no deben nada a nadie. Estuvo hasta preso Cúneo Libarola”, agregó Troyano, recordando el mes de prisión del funcionario en el marco de la causa AMIA. “Creo que a este pueblo le falta un poco de memoria, por eso repite los errores”, reflexionó.

La dirigente justicialista también se refirió a las declaraciones de Victoria Villarruel sobre meter presos a los miembros de la organización Montoneros: “A la primera que debería meter presa es a Patricia Bullrich, que es confesa montonera. No saben lo que dicen y ni tienen idea de lo que tienen al lado. Por eso largan esa cantidad de gansadas a la gente”, concluyó.