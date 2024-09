El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, cuestionó las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y aseguró que su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, debería estar dando explicaciones ante la Justicia por la brutal reducción de políticas públicas para las infancias.



Así lo explicó al ser consultado por el ajuste que se están viviendo los trabajadores estatales: “El Gobierno está pensando en congelar los salarios hasta diciembre. Está todo muy patas para arriba. Se están subejectutando los presupuestos. Ayer el Gobierno argentino declaró frente a las Naciones Unidas y no pudo explicar la reducción de un 75 por ciento del presupuesto de políticas de infancias”.

Por eso, afirmó con una mirada que va más allá del sector que representa: “Nuestro salario es un problema para nosotros, pero la población argentina está en una agonía. Hay un millón y medio de niños que no comen. Pettovello debería estar dando hoy explicaciones en la Justicia”.



En este contexto, marcó como un paso importante la convocatoria de diversos sindicatos y organizaciones sociales a marchar la semana que viene en contra del plan económico de Milei y en defensa de los jubilados.

“Yo soy parte de la articulación. Me parece que es urgente. Faltan actores. Pero hay que hacer un análisis. La CGT siempre nos dice que no se puede votar un Gobierno hipergorila y pretender un sindicalismo revolucionario. No podés elegir el peor patrón del mundo y después querer derrotarlo en dos días”, sostuvo.

Y añadió: “La gente tiene un problema a resolver en el mundo de lo que está buscando. Tenemos una responsabilidad sindical, pero hay una responsabilidad ciudadana que es superior. Y una responsabilidad política que tiene que dejar de estar peleándose hacia adentro”.