Se realizó la clase inaugural del curso de oficio de “Acompañante terapéutico con formación integral en consumo problemático” en el Teatro Municipal "La Comedia", donde asistieron sus 800 inscriptos. La iniciativa fue puesta en marcha por la Universidad Nacional de Rosario, la Municipalidad de Rosario y la Federación Universitaria de Rosario (FUR).

"Este nuevo curso refleja la solidez y el crecimiento de nuestra Escuela de Oficios. En este semestre, hemos superado los 5000 inscriptos, y este curso en particular ha sido uno de los más demandados. Esto demuestra la necesidad que existe de formación en un tema tan importante y sensible", comentó el rector Franco Bartolacci, quien agregó: "La alta convocatoria en un tema tan crucial y actual subraya su relevancia no sólo para la ciudad de Rosario, sino también para el contexto global en el que vivimos. Es un orgullo que nuestra Escuela de Oficios esté contribuyendo a fortalecer la capacitación y formación de profesionales que acompañen a las personas que atraviesan estas situaciones problemáticas”.

Inicialmente, el curso surgió como una propuesta de los centros de estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de la Facultad de Psicología, ya que detectaron que tanto los estudiantes de trabajo social, como así también los de psicología, suelen trabajar haciendo acompàñamientos a la par que realizan sus estudios universitarios. Luego se involucró también a estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, sobre todo a los de enfermería porque también suele ser una salida laboral muy frecuente.

“Luego de que la FUR presentara la propuesta a la Escuela de Oficios, desde la Facultad de Ciencia Política y la secretaria de Bienestar Universitario de la Facultad de Psicología, Victoria Genesini, trabajamos en la elaboración del programa y la selección del cuerpo docente que lleva adelante el curso, garantizando así un enfoque institucional sólido y una perspectiva interdisciplinaria”, detalló Alfonsina Villarreal, integrante de la Secretaría Estudiantil de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Por su parte, Victoria Genesini, secretaria de Bienestar Universitario de la Facultad de Psicología, explicó que la puesta en marcha de este nuevo curso de oficio se constituye “como una política educativa y de salud mental pudiendo la Universidad en conjunto con el campo de la salud responder a una problemática de la época como es el consumo problemático generando personas capacitadas para el abordaje del mismo mediante el Acompañamiento Terapeutico”.

La Presidenta de la FUR, Agustina Rosso, resaltó que esta iniciativa es muy importante porque la idea surgió como un espacio de formación y complementación profesional para estudiantes, viendo la necesidad que tenían de trabajar este tema dentro más de todo de las áreas de la salud. “Desde el primer momento, la Universidad se interesó por la propuesta y la impulsó, lo que la verdad colabora para que las y los estudiantes se sientan escuchados y vean que se siguen sumando propuestas de formación, tanto para los que ya están dentro de la UNR como para los que aún no”, y añadió: “Consideramos que la Federación tiene que ser una herramienta para que los estudiantes permanezcan dentro de la Universidad y quizás para que, también, tengan una salida laboral un poco más rápida. Celebramos que se hayan anotado 800 personas, no esperábamos tanta gente interesada, incluso hay un montón que al publicar que íbamos a realizar la clase inaugural en La Comedia consultaron sobre el mismo. Estamos muy contentos, seguimos construyendo Universidad Pública”.