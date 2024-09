Pocos días después de que vecinos y vecinas de Villa Constitución se manifestaran para pedir justicia por la adolescente de 16 años víctima de abuso, que se quitó la vida la semana pasada mientras su agresor estaba libre, a pesar de haber sido condenado; el hombre sumó una denuncia por otro caso y quedó detenido. Luciano Blanco, pareja de la tía de la víctima por la que se reclamó justicia días atrás, fue condenado a 7 años y medio de prisión, en febrero, pero hasta que la sentencia no quedara firme continuaba en libertad. Ayer fue la audiencia de apelación en la que Fiscalía pidió que sea puesto tras las rejas, pero 24 horas antes quedó arrestado por la nueva denuncia (también dentro del entorno familiar), y será imputado en los próximos días. En tanto, la Cámara revisa la condena de primera instancia.

El grito de "Justicia por Morena" se hizo sentir el miércoles de la semana pasada en las calles de Villa Constitución, donde la joven seguía cruzándose con el acusado, incluso después de condenado por ese hecho que la adolescente recién pudo contar a los 14 años a una profesora. "Morena sintió que no quería guardárselo más y habló con ella, que a su vez informó a los directivos de la escuela y le avisaron a mi mamá. Ahí se hizo la denuncia", relató su hermana la semana pasada, cuando se conoció el caso, al tiempo que pidió que fuera detenido hasta la audiencia de apelación.

En los días siguientes, y antes de que se llegara a la segunda instancia judicial donde el camarista Guillermo Llaudet escuchó a las partes para revisar el fallo condenatorio, ingresó al Ministerio Público de la Acusación una nueva denuncia contra Blanco. Según se indicó, se trata de "un hecho de abuso sexual simple", denunciado el martes pasado, por el que se ordenó la detención.

El reclamo de la familia de Morena es que se revierta la decisión del juez Darío Pangrazi en relación a la prisión preventiva, ya que si bien condenó a Blanco, como pidió la Fiscalía, consideró que no existía peligro de fuga ante el pedido de que quedara preso; y se esperaba que el fallo quedara firme en la Cámara Penal. Esa decisión llevó a que Morena siguiera cruzándose con su agresor en la calle. "Ella tenía ataques de pánico cuando lo veía, temblaba, tenía vómitos", relató su hermana, días después de que la encontraran sin vida, junto a una carta en la que pedía justicia.

Ayer, a la salida de la audiencia de apelación (cuya decisión se conocerá en los próximos días), la mujer consideró que "no hay nada con qué defenderlo", en relación al acusado que ahora sumó una nueva causa. "Dice que no entiende por qué esta nena dice esas cosas, que quiere cubrir a Morena", sostuvo en Canal 3 sobre las declaraciones que hizo el hombre ante la Alzada. "Tanto mi hermana como la otra nena, no se levantaron una mañana y dijeron 'tengo ganas de acusar a alguien porque sí'. No sé qué pensar de la justicia, espero que tomen las decisiones correctas, que haya empatía y comprensión", manifestó a la salida de la audiencia donde Fiscalía solicitó que quede firme la sentencia y que el acusado la cumpla tras las rejas.