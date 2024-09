El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó hoy que el gobierno de Javier Milei no planea levantar el cepo cambiario en el corto plazo, al afirmar que "no es urgente" debido a que "no debemos asumir riesgos innecesarios". Durante su participación en el 17° Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro, organizado por AVIRA, Quirno explicó que "el Gobierno está trabajando para normalizar la economía con el objetivo de eliminar las restricciones cambiarias, pero no lo haremos hasta estar completamente seguros de que no retrocederemos". El funcionario reconoció que el equipo económico está trabajando con celeridad para poder levantar el cepo lo antes posible, pero reiteró que "no es urgente hacerlo si implica asumir riesgos que no debemos tomar". Con estas declaraciones, Quirno respondió a los comentarios recientes del exministro de Economía, Domingo Cavallo, y del expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quienes sugirieron que el Gobierno debería acelerar la eliminación de las restricciones cambiarias para fomentar la inversión y enfrentar los compromisos de deuda en dólares del próximo año. "Desde el sector público estamos aportando previsibilidad, cumpliendo con lo prometido y respaldando nuestras acciones con hechos", aseguró Quirno, destacando que el Gobierno sigue un plan que se está ejecutando de manera gradual. Finalmente, subrayó que este enfoque ha permitido una rápida reducción de la inflación, y que el objetivo es mantener esa tendencia a la baja.