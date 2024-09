El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un tuit por demás curioso. Hizo un punteo de situaciones que, según él, van a suceder. Cada oración termina en un verbo de primera conjugación, es decir, en "ar", con lo que la letanía parece un poema rimado.

Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses:

La inflación va a bajar

La economía va a recuperar

Los impuestos van a bajar

Las regulaciones van a colapsar

El crédito privado va a explotar

La demanda de dinero va aumentar

Los pesos van a faltar

Los dólares van a sobrar

El dólar financiero va a converger al dólar oficial

Los salarios van a recuperar

La pobreza va a bajar

Esta es la pieza lírica del ministro-poeta, que además arrobó a Federico Sturzenegger. Curiosamente, el ministro de Desregulación también incursionó en la poesía, con resultados similares a los de sus anteriores pasos por la función pública. Su pieza más conocida se titula "Hay que ser valiente para amar":

"Hay que ser valiente para amar, despojado y desnudo te ofrendo mi tesoro abierto de brazos y me arrodillo como ante un pelotón de fusilamiento. Hoy no estás y sólo llanto, tantas lágrimas que llenarían el mar, tantos gritos que despertarían una ciudad, tanto cansancio para que no llegue el dolor. En carne viva alzo mi brazo sangrante, no perdono a la vida, ya sin piel agito mi puño inútilmente. Quiero morir pero no puedo, y pensarte parece ser consuelo, pero simplemente me sigue abriendo desde adentro”.

Otro poema del tocayo de García Lorca es "Tiempo", en el que se lee: “Tantos minutos en cada minuto, tiempo loco y circular como mis pensamientos, porque en vos todo termina y en vos todo comienza”.

Nuevo juego: qué devolución les haría Borges

En 1963, Jorge Luis Borges fue jurado de un concurso de poesía y llegó a nuestros días lo que había anotado en una libreta sobre cada pieza presentada. Quizás Caputo y Sturzenegger fueran dignos de algunas de estas calificaciones:

13) Perplejidad sintáctica

14) Mejor que otros pero insensato

15) Inepto y escolar

16) No

17) Tampoco

18) Autóctono y prescindible

19) Superior a los anteriores

20) Malo, malazo

21) Curiosa ortografía

22) Irresponsable rimador

23) Caótico

24) Patriótico, más ilógico

25) Ilustrado y pésimo

26) Preocupado con cabello, no logra el acierto

27) Inepto

28) Incoherente

29) Enérgico y tosco

30) Feble

31) Enfático y agrícola

32) Vana, entusiasta y ridícula

33) Misterioso y estúpido

34) Acaso atendible