La discusión por el proyecto de Presupuesto 2025 que en días más el oficialismo deberá presentar en la Cámara de Diputados fue, si se quiere, el pretexto para que gobernadores de Unión por la Patria se reunieran en la Casa de La Pampa. Pero no fue el único. Por un lado, los jefes provinciales quieren garantizar que el futuro presupuesto tenga los fondos necesarios para sus provincias en un contexto de brutal ajuste y recesión económica generada por la gestión libertaria. Pero los gobernadores también aprovecharon para hablar de un punto crucial como es la conducción del partido Justicialista en el marco de la búsqueda de una conducción política. Por último acordaron mantener el control del estratégico Consejo Federal de Inversiones (CFI) y para ello piensa ratificar a las actuales autoridades.

"Nos preocupa la próxima presentación del Presupuesto. Las provincias estamos en una situación delicada y amenazadas. Ayer (por el martes) el ministro Francos firmó actos administrativos que nos quitan fondos a las provincias para darle a CABA", denunció el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, al salir del almuerzo que se hizo en la casa de La Pampa. Además, indicó que los gobernadores están planificando realizar presentaciones judiciales en contra de esa medida.

Los primeros en llegar al encuentro fueron el gobernador de La Pampa y anfitrión, Sergio Ziliotto y Zamora. Minutos después sorprendió el ingreso de los diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó, del bloque Encuentro Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto. Más tarde llegó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Una vez que se retiraron los diputados, llegaron Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela. No estuvieron presentes Raúl Jalil, de Catamarca ni Osvaldo Jaldo, de Tucumán que votaron a favor del oficialismo en reiteradas ocasiones y son cercanos a la Casa Rosada. Gildo Insfran, de Formosa, se conectó por Zoom.



El Presupuesto 2025

"Para este Presupuesto queremos contener lo elemental, que son los fondos que corresponden a las provincias como el FONID y el fondo compensador del transporte, que el gobierno ha borrado de un plumazo", indicó Zamora y explicó que esos "son fondos específicos que están mal llamados discrecionales", porque están contemplados dentro de la ley de Presupuesto y lo que hizo Milei fue sacarlos mediante un DNU.

"Nos han quitado casi el 98 por ciento de esos fondos específicos y, de lo poco que nos quedaba, que eran 47 mil millones de pesos, el martes nos enteramos que se lo dieron a la ciudad más rica del país", añadió el gobernador y denunció: "La ciudad que no produce nada y gasta más de lo que gastamos todos nosotros ahora recibe más fondos por un acuerdo que podríamos llamar "de la milanesa", entre Macri y Milei", dijo el gobernador de Santiago del Estero sobre los fondos que Nación pasó a CABA y opinó que eso se habría acordado después de que (Mauricio) Macri le prometiera a Milei que su espacio no rechazaría el veto a la ley de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El encuentro previo de Zamora y Ziliotto con Massot y Monzó, en tanto, forma parte de un intento de los gobernadores de buscar consensos más allá del bloque de Unión por la Patria, para intentar defender los intereses de las provincias en leyes claves como será el Presupuesto 2025, pero también para intentar conseguir los dos tercios y blindar leyes de los vetos presidenciales. Los gobernadores analizan que, por el momento, no tendrían los votos necesarios para resistir el veto en contra de los jubilados y son conscientes de que, más allá de que prospere la ley de financiamiento universitario, Milei también la va a vetar.

De los gobernadores que asistieron a la casa de La Pampa el único que firmó el pacto de Mayo fue Zamora. Él, como muchos otros líderes provinciales que lo rubricaron, está frustrado. "Buscamos el diálogo, pero parece que todo lo que hacemos es en vano", disparó a la salida del cónclave y agregó: "Los del interior nos sentimos atacados. Aportamos al país más dólares de los que gastamos y encima nos quitan fondos". Además, repasó que él, como otros gobernadores que estuvieron en la reunión de este martes, firmaron acuerdos con el jefe de gabinete para el traspaso a las provincias de obras públicas que correspondían a Nación. "Firmamos eso, pero todavía no tenemos el reinicio de ninguna de las obras con las que se comprometieron que iban a continuar", remarcó el santiagueño y puntualizó: "Por un lado firmamos, pero después escuchamos a Federico Sturzenegger decir que no va a haber más obras públicas. Es rara la situación. Ya no sabemos a quién creerle".

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, además de decir que está trabajando para ser presidente del PJ a nivel nacional --las elecciones serán en noviembre-- señaló que "atravesamos una situación difícil por el veto a la ley previsional y el posible veto a la ley de financiamiento universitario". Luego, denunció que "el Presidente no quiere tener diálogo", y que "es muy difícil conversar con una persona que te vive ofendiendo e insultando". Por último, criticó a quienes colaboran con la gestión libertaria: "Milei usa un mecanismo de choque que le da resultado. No le da resultado con nosotros, pero sí con algunos compañeros dialoguistas que están permanentemente al servicio de él", indicó.

Entre los gobernadores opositores al gobierno, sin embargo, hay algunos contrapuntos. Algunos de ellos están convencidos de que ya es hora "de pasar a la acción directa y movilizar", y otros consideran que "primero hay que agotar todos los mecanismos e instancias previas". Los que quieren salir a la calle opinan que es hora de que "la CGT arme un plan de lucha", y advierten: "Si la situación sigue así el año que viene somos muchas las provincias que no vamos a poder ni siquiera pagar sueldos".

Las autoridades del CFI

El martes que viene, en tanto, los gobernadores cuyas provincias forman parte del Consejo Federal de Inversiones (22 y se sumará San Luis que no formaba parte) se volverán a reunir en la sede del organismo en la Ciudad de Buenos Aires. Allí deberán renovar las autoridades.

La conducción actual del organismo del que formarán parte todas las provincias salvo CABA, está a cargo de Ignacio Lamothe, un hombre cercano al exministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y a La Cámpora. Durante las últimas horas corrió el rumor de que algunos gobernadores del peronismo querían removerlo del cargo y que los de JxC estaban pensando en reemplazarlo por el exdiputado Sebastián García De Luca, cercano al PRO y a Rogelio Frigerio. Sin embargo, los que estuvieron presentes este martes en la casa de La Pampa aseguraron que todos están conformes con Lamothe. "Él fue elegido por nosotros. El CFI no es el botín de un partido, tiene una ley especial y hay una carta orgánica. Hay acuerdo para que siga Lamothe", aseguró Zamora. Otro de los gobernadores agregó que no hay motivos para desplazarlo porque "todos recibieron un trato bueno y equitativo por parte de él".