El martes por la noche se conoció que la intendenta del municipio de General Mosconi (departamento San Martín), Ana Guerrero Palma, fue amenazada y agredida físicamente en su domicilio por tres hombres indígenas de la zona que demandaban una supuesta obra de núcleos húmedos. La investigación del hecho quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal y se dispuso una custodia policial la jefa comunal.

En un video que difundió después del hecho, Guerrero precisó que la agresión fue alrededor de las 17.50 de este último martes, cuando la intendenta estaba estacionando su vehículo en la vereda de su casa, ubicada en el barrio SUPE de la localidad norteña. Mientras se disponía a ingresar a su hogar fue interceptada por tres hombres que la increparon y le exigieron que "firme los papeles de la obra de Cristian Rivadero". "Cuando les dije que no iba a hablar con ellos, yo ingreso a mi vivienda, pero se interponen y tratan de abrirme el portón", relató Guerrero, quien aseguró fue luego fue empujada y golpeada: "Me golpean, comienzo a gritar, y en un momento mis perros los atacan, (ellos los) patean a mis perritos y se retiran", contó.

Ana Guerrero, tiene 42 años, vive a 400 metros del edificio municipal y se está recuperando de una cirugía que se realizó hace menos de 10 días.



"Cuando se dieron cuenta que los golpes que me dieron fueron fuertes, se retiraron", sostuvo la intendenta. Dijo que desde que asumió la gestión municipal, y cuando era concejala, visitó permanentemente a las comunidades indígenas, por lo que aseguró "esa gente no es de aquí", sobre los hombres que la agredieron. Sin embargo, reconoció que desde hace meses mantiene un conflicto con un grupo determinado de una de las comunidades indígenas del lugar, que dijo estar encabezado por Juan Lucio y Silvina Quinto, que a su vez "son direccionados por el señor Cristian Rivadero, que es de Tartagal y que tiene pésimos antecedentes y denuncias por parte de la gestión anterior".

Guerrero contó que al momento de la agresión "yo estaba sola, mi esposo había salido a buscarlo a mi hijo y como eran hombres y forcejeaban conmigo no pude seguir sosteniendo el portón, trastabillé y me puse a llorar porque me decían 'te vamos a quemar la casa'".

El proyecto que se le exigía autorizar a Guerrero se vincula con la construcción de los denominados núcleos húmedos, módulos que contienen todas las partes húmedas de una vivienda en un solo elemento y que se pueden integrar al resto de la construcción. Pero la jefa comunal sostuvo que ese proyecto "no se va a hacer" porque "no hay presupuesto para que lo hagan de provincia". Señaló que en este contexto de crisis socio económica se están priorizando otro tipo de obras, como la instalación de cloacas en el barrio Milagro de su municipio. "Ellos insisten en los núcleos húmedos, dicen que hay compromisos anteriores, que se ha firmado con el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), pero no quieren entender que la coyuntura económica actual no es la misma del año pasado", manifestó.

Guerrero también reconoció que en su momento firmó proyectos para la construcción de playones al grupo liderado por Lucio y Quinto, pero aseguró que desde hace unos meses "se han puesto en una tesitura muy agresiva". Incluso este último martes cerraron con candado y cadenas las puertas principales de la Municipalidad de General Mosconi. "No podíamos salir. Y ahora me ha pasado esto a mí en mi propio domicilio", insistió la intendenta.

Después de producido el incidente, Guerrero realizó una denuncia en la Comisaría 2 de Mosconi, seguida de una revisión médica que "constató las lesiones" que tiene en su cuerpo y actualmente se encuentra con custodia policial. En ese sentido, manifestó que espera una correcta actuación de parte de la Justicia. "Yo no soy una persona que se maneja con custodios ni con seguridad, todos me ven que ando por todos lados. La gente de mi gabinete ha intentado mediar con esta gente, porque si lo que realmente querían era trabajo, eso se les ha ofrecido en su momento, pero están cerrados con que lo que ellos quieren es núcleo húmedo y que lo realiza este constructor (Cristian Rivadero). Entonces hay un claro direccionamiento y una clara actitud coactiva", demandó.

La fiscal penal Lorena Martínez dispuso medidas cautelares para proteger a la denunciante, y ordenó recolectar pruebas, entre ellas, testimonios de vecinos y el análisis de cámaras de seguridad en la zona.

En la denuncia, la intendenta contó que tras negarse a sus exigencias, los tres hombres intentaron ingresar por la fuerza, lo que derivó en un forcejeo. Los hombres la amenazaron: "Te vamos a quemar la casa. No sabés con quiénes te estás metiendo". La fiscalía señaló que la intendenta sufrió golpes, y que los hematomas ya fueron constatados por un médico. Por ello amplió la denuncia añadiendo las lesiones.

Respaldo político

Una vez conocido el hecho, dirigentes políticos y funcionarios provinciales se solidarizaron con la intendenta. Uno de los primeros fue el jefe comunal de Tartagal, Franco Hernández Berni: "Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a la Intendenta de General Mosconi Ana Guerrero tras el lamentable hecho de violencia sufrido en su hogar. Repudiamos firmemente este ataque y reiteramos nuestro compromiso con la paz y la seguridad de todos los ciudadanos", expresó en X.

También el senador nacional por Unión por la Patria y presidente nacional del Partido de la Victoria, Sergio "Oso" Leavy, se solidarizó con la jefa comunal y repudió el episodio. "La violencia nunca es el camino", dijo el ex intendente de Tartagal.

Por su parte, la diputada provincial por Orán, Patricia Hucena, lamentó "profundamente el acto de violencia que sufrió" Guerrero. "Me solidarizo con ella y condeno enérgicamente este ataque que NO deben existir en democracia. Reafirmo el compromiso con la paz y la seguridad de todos", añadió. En tanto que el vicepresidente del Partido Justicialista de Salta, Gastón Galíndez, además de la solidaridad con Guerrero, pidió "una rápida investigación que dé con los delincuentes".



No es la primera vez

Ana Guerrero ya fue víctima de una agresión en su domicilio. En septiembre de 2020, cuando era concejala por el bloque Frente de Todos, denunció que fue víctima de violencia política y de género por pedir informes a la gestión municipal de Isidro Ruarte. Esa vez ingresaron a su casa y rompieron las ventanillas de su auto.

“Los últimos días estuve hablando bastante (en los medios) y hoy amanecí con mi auto roto”, lamentaba la edil, quien difundió un video en su cuenta personal de Facebook mostrando el estado en el que había quedó el automóvil. El ataque se produjo en el interior de su casa y solamente se llevaron un manojo de llaves que pertenecía a su pareja.





Para Guerrero Palma, aquel no fue un hecho de “vandalismo común”, sino de “mensajes políticos por pedir informes”. “Responsabilizo al intendente y su entorno porque son segundas o terceras líneas quienes cometen los hechos”, aseguró por entonces.



En este caso, también hizo la denuncia penal, en la que acusó de violencia política y de género al entonces intendente Ruarte; al secretario de Gobierno, Enrique Flores; al supervisor General de Obras Públicas, Héctor Acosta; al presidente del Concejo Deliberante, Diego Alcoba, y al periodista José Abreu. En la acusación, en la que aseguró haber sufrido "un atentado político”, solicitó también que se le asigne custodia policial.