El gobierno de Javier Milei no planea levantar el cepo cambiario en el corto plazo

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó hoy que el gobierno de Javier Milei no planea levantar el cepo cambiario en el corto plazo, al afirmar que "no es urgente" debido a que "no debemos asumir riesgos innecesarios".