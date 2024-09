El exsubsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, explicó por la 750 la actual política energética del Gobierno de Javier Milei. Con duras críticas, afirmó que el país está frente a un abismo en el que se le está trasladando a las familias el sobrecosto de un plan que abandonó el rumbo del autoabastecimiento. Además, recordó la disputa con Martín Guzmán y Alberto Fernández por las tarifas.



En primer lugar, Basualdo explicó que el hecho de que las familias y empresas de todo el país reciban boletas de luz y gas con aumentos dramáticos y en muchos casos impagables tiene que ver con el proyecto del Gobierno que está abiertamente alineado con las exigencias del FMI. Exigencias que, por otro lado, “tiene sus bemoles en términos de impacto fiscal”.

“Son aumentos mensuales que no tiene vinculación con la evolución de los ingresos. Tiene que ver con la búsqueda de resultado fiscal y el aumento de los ingresos de las empresas. Esta política el Gobierno la quiere mantener. El Presidente fue claro en relación con su desinterés respecto a mantener la actividad industrial. Parte de ese boicot o ese aliento a la pérdida de puestos de trabajo tiene que ver con la política energética”, sostuvo el exfuncionario entre la pregunta de Cynthia García.



Y como parte de este programa antiindustrial y fiscalista la gestión Milei abandonó completamente el sostenimiento del abastecimiento energético, un hito que se alcanzó en 2023 después de 13 años de importar energía, a costos mucho más elevados, de otros países. Autoabastecimiento que tuvo que ver con la recuperación de YPF y la explotación de la producción no convencional en Vaca Muerta.

Esto trae una consecuencia que impacta de lleno en las tarifas de todos los ciudadanos: “El Gobierno actualmente lo que está haciendo es revertir esa tendencia. Vivimos aumentos exponenciales de las tarifas producto de la quita de subsidios, pero lo que vemos es cómo aumenta el costo de abastecimiento”.

En otras palabras: “Hay una situación paradójica. Este Gobierno abandonó el sendero del abaratamiento y disminuye los subsidios. Le piden a las familias que paguen el sobrecosto de los bienes energéticos. El Gobierno está garantizando que esa renta energética donde participaba el Estado argentino y provinciales se traslade a los privados. En ese sentido, estamos frente a una situación que se puede calificar como de abismo en términos de aumentos de costos y quita de subsidios”.

Pero, ¿qué camino se podía tomar que no sea el aumento de las tarifas? Para Basualdo el rumbo está claro: la disminución de los costos de la energía y la inversión que permita, incluso, generar un flujo positivo de divisas al país, generando una cadena productiva alrededor de este sector y exportando a los países vecinos.

“La recuperación del autoabastecimiento hace que Argentina deje de importar a 14 dólares y se abastezca a 3,6 dólares. La campaña electoral de Estados Unidos, los dos candidatos, en su agenda energética tienen cómo bajar los costos de abastecimiento para garantizar la expansión de la actividad. En Argentina nos pasa que ajenos como este Gobierno, en vez de pensar en eso piensan que la demanda tiene que pagar lo que sale. Argentina puede disminuir lo que sale”, finalizó.



La pelea con Guzmán y Alberto por la segmentación de tarifas

Por otro lado, Basualdo recordó la disputa que mantuvo durante el gobierno de Alberto Fernández con el entonces ministro de Economía Martín Guzmán. Basualdo reconoció que hubo "cortocircuitos" y aseguró que "había una agenda impuesta por el FMI a la cual adhería el equipo económico, que tenía una mirada netamente fiscal de reducción de los subsidios, sin poder visualizar la oportunidad histórica que tenía la Argentina".

Basualdo dijo que el gasoducto Néstor Kirchner era una de esas "oportunidades históricas", y criticó al equipo económico - comandado por Guzmán - por "atrasos en el marco de este no entendimiento". "Pero al estar formateados en el marco del acuerdo con el Fondo, no se pudo ver", cuestionó. "No se pudo sintetizar esa posición. Sin embargo, la política tarifaria del gobierno logró, a pesar de la oposición, mantenerla con cierta concesión en pos de la recuperación y el cuidado, no sólo de los hogares, sino de la productiva".