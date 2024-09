Según informa el periodista de ESPN Diego Monroig, Paulo Dybala tendrá la 10 de Lionel Messi en la espalda hoy cuando Argentina enfrente a Chile, mientras que Giovani Lo Celso usará la 11 que le pertenecía a Ángel Di María.

La ausencia de Messi por lesión

Lionel Messi sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho durante la final de la Copa América ante Colombia. Desde aquel entonces no ha vuelto a jugar: se espera que su regreso sea el sábado 14 de septiembre cuando su Inter Miami enfrente a Philadelphia en el Chase Stadium por la MLS.

Es por eso que la Pulga no fue convocada. Su camiseta número 10 la usará Paulo Dybala, jugador de la Roma de Italia. "No es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño y se sabe quién es. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño", sostuvo Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de ayer, en la que no confirmó quién utilizaría el número de camiseta que además de Messi llevaron nombres como Mario Alberto Kempes y Diego Armando Maradona.

¿Y la 11 de Di María?

La otra leyenda de la selección argentina que no estará presente es Ángel Di María. En su caso porque decidió retirarse de la Albiceleste. Si bien en su momento utilizó la 7, sus grandes éxitos en la Selección fueron con la 11 en la espalda. Será Giovani Lo Celso quien la use esta noche.