En las últimas horas circuló en las redes sociales un video de las protestas de jubilados de este miércoles en donde una mujer interpela cara a cara a efectivos de la Policía Federal, en medio de la represión a los manifestantes.

"Estaba cruzando la calle y cuando los vi ahí parados se me ocurrió preguntarles si ya les estaban pagando los remedios a sus padres", contó la fotógrafa Mónica Hasenberg, la protagonista del video, en diálogo con la 750.

De larga trayectoria en la fotografía, Hasenberg comenzó su carrera durante la última dictadura militar, acompañando a las Madres de Plaza de Mayo en sus clásicas rondas. El oficio le llegó de manos de su padre, cuando a los 8 años la llevaba al laboratorio a revelar las imágenes que él sacaba.

Este miércoles, cámara en mano, Hasenberg salió a la calle para retratar la manifestación de jubilados en las inmediaciones del Congreso. Consultada por el momento que se viralizó en redes sociales, la fotógrafa de 70 años recordó su diálogo con los efectivos y la reacción de los uniformados cuando comenzó a pedirles que no reprimieran a los manifestantes: "Cuando los miraba ponían cara de piedra, no podían seguirme la mirada porque los involucraba a ellos y seguro que sus padres no llegan a fin de mes- No hay ninguno rico de ellos, son laburantes", reflexionó la entrevistada, que participó de la manifestación junto a sus compañeros del centro de jubilados "La Dorrego".

En esa línea, explicó que comenzó a gritarles a los uniformados y, al momento de darse vuelta para continuar la recorrida, se dio cuenta de que estaba rodeada de camarógrafos, medios y colegas.

Por otra, parte, la fotógrafa cuestionó el plan económico del Gobierno de Javier Milei y su impacto sobre la tercera edad. "Es un clásico lo que quieren hacer: ahorrar todo aunque la gente se muera de hambre, se muera sin remedios, se muera por enfermedades. No les importa", manifestó en Campana en la 750.

Y concluyó: "Creo que pensaron que nos iban a callar, que nos iban a parar, que íbamos a tener miedo. Pero nosotros hicimos mucho, gracias a nuestra lucha se conoció el genocidio que ocurrió en nuestro país. Tenemos algo que no vamos a perder, seguimos siendo los mismos y tenemos algo que la mayoría de esta gente no tiene, que es la empatía. Para nosotros el dolor ajeno es como el propio".