En la mañana del lunes pasado la policía no nos dejó entrar a la Universidad Nacional de las Madres, éramos ocho personas. Como entramos igual, cerraron la puerta, no nos dejaron salir y estuvimos privados de nuestra libertad durante seis horas.



Cuando la policía cerró la puerta, convocamos a quienes pudieran acercarse a la universidad. Ellos no podían entrar, nosotros no podíamos salir, el policía que dirigía el operativo se asustó y llamó a refuerzos. Ahí fue cuando llegó la Infantería con cascos, escudos y gases. Fue difícil parar la situación, lo único que quería es que nadie salga lastimado.

La Universidad es un edificio público que tiene dos entradas, una a la universidad y otra al edificio. Para poder abrir la Universidad hay que entrar por el edificio y eso era lo que no me permitían hacer. Cuando logré ingresar me di cuenta que el fin de semana alguien estuvo ahí y sacó el mecanismo para levantar la persiana metálica, por lo tanto, todo esto estuvo preparado por el interventor del gobierno negacionista de Javier Milei y hasta tuvieron que comprar una cadena para poder levantar la persiana manualmente.

El interventor mandó desde una casilla de gmail (ni siquiera era un mail oficial) un correo en el que prohibía el ingreso de cualquier persona “por cuestiones de seguridad.” Despues de seis horas llegó un comisario que se dio cuenta la burrada que habían cometido. No había ninguna orden judicial, por lo tanto, ese email no tenía ninguna validez.

Esto lo hacen porque quieren cerrar la Universidad de las Madres que junta dos cosas que a ellos no les interesan: una es la educación pública y la otra son los derechos humanos. Esta universidad es la única de América con orientación en derechos humanos en todas sus carreras. No quieren a esta universidad de ninguna manera.

No sabemos cómo sigue, la situación está judicializada y eperamos que la Justicia en algún momento proceda en pos de brindarnos una solución. Lo único que tenemos claro es que nadie cobra y el estado de la casa de estudios es crítica, mientras se intenta vulnerar la autonomía universitaria.

*Rectora de la Universidad Nacional Madres.