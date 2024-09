“Estamos dando un paso histórico para nuestra provincia y para el crecimiento de la zona”, fueron algunas de las palabras de Axel Kicillof en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Allí, encabezó el acto de la firma del convenio para la conformación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Región Capital Ampliada. De esta manera, se institucionalizó un ámbito para planificar el desarrollo conjunto de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Punta Indio y Magdalena.

Para Julio Alak, intendente anfitrión del encuentro, “lo que pasó hoy es como que te dieran la escritura de la casa, porque la tenías, pero faltaban los papeles”. En diálogo con Buenos Aires/12, el jefe comunal platense remarcó que la iniciativa está en concordancia con los parámetros mundiales, donde cada vez más la mirada regional prima al momento de la planificación económica, industrial, comercial, cultural y ambiental.

De esta manera, la creación del Consorcio permitirá la diagramación de obras como el Canal de Magdalena, la extensión de la autopista Buenos Aires-La Plata hasta la Ruta Provincial N° 11, la construcción de una nueva circunvalación platense, un nuevo parque industrial y la ampliación del Puerto de La Plata.

“En un contexto como el actual donde un miembro del Gobierno nacional vuelve a decir que nos olvidemos de la obra pública, hoy tenemos una figura que, por ejemplo, nos permitirá buscar financiamiento internacional”, resaltó a este diario Lisandro Hourcade, intendente radical de Magdalena.

En este sentido, y a contrapartida de los lineamientos de Javier Milei, Kicillof apuntó durante el acto que el Estado tiene un papel fundamental en la disminución de las desigualdades. “Es con planificación como vamos a fomentar, promover y acompañar los procesos de inversión que traerán más bienestar a nuestro pueblo”, señaló el gobernador bonaerense. Y agregó: “Eso es lo que estamos haciendo hoy junto a los intendentes: integrar las posiciones de cada uno de los municipios para fortalecer el desarrollo de toda la región capital”,

De esta manera, el nuevo órgano velará por el desarrollo colectivo de los seis municipios y sus intendentes serán parte del consejo administrador del mismo. ¿Quiénes? Los mencionados Alak y Hourcade junto con Mario Secco de Ensenada, Fabián Cagliardi de Berisso, Fernando Raitelli de Brandsen y David Angueira de Punta Indio. Todos suscribieron el acuerdo.

Al frente, habrá una Secretaría Ejecutiva en manos del ministro de Gobierno, cargo que hoy ocupa Carlos Bianco. Además, la Provincia participará del consorcio con representantes de los ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; de Infraestructura y Servicios Públicos; de Desarrollo Agrario; y de Hábitat y Desarrollo Urbano. A su vez, se establece una duración de 20 años, lo que brinda una estabilidad para los proyectos.

“Estos proyectos de transformación no pueden generarse de arriba hacia abajo, eso nunca trae buenos resultados: con este consorcio apuntamos a una planificación participativa y democrática, en la que tengan voz todos los actores involucrados”, expuso el Kicillof ante el público. Y fue claro respecto al futuro: “Desde el Gobierno bonaerense vamos a poner a disposición todos nuestros recursos para continuar impulsando el desarrollo de la región capital”.

Desarrollo integral

Según explicaron desde Gobernación, el consorcio tiene como objetivo realizar acciones de planificación y gestión integral. Eso incluye, entre otras cuestiones, la concreción de obras estratégicas de infraestructura, la promoción del desarrollo industrial y productivo, el impulso de la producción agropecuaria, y el mejoramiento del sistema vial entre los municipios y de las condiciones de hábitat en barrios populares, entre otras.

“Nace una estructura institucional que integra a los seis municipios y a la Gobernación en un proyecto de desarrollo económico, industrial, comercial, educativo, científico y cultural”, repasa Alak. El intendente platense relata que la conformación de un espacio de estas características es un anhelo que la región tenía hace muchos años y que se le planteó a Kicillof desde que asumió.

Pero había una traba: Julio Garro. El ex intendente de la capital provincial, perteneciente al PRO, fue, según expresa Alak, un impedimento para avanzar con esta iniciativa producto de sus posiciones ideológicas y una búsqueda de “competir” con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. “La realidad quedó demostrada y es que al PRO no le interesa el desarrollo económico”, apuntó el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

Con la puesta en marcha del consorcio, Alak espera que se puedan concretar obras como la extensión de más de 11 kilómetros de la autopista Balbín y lograr mejor interconectividad entre la Ciudad de Buenos Aires, Ensenada, Berisso, el puerto de La Plata y la ruta que lleva a la costa atlántica.

“Si a esa extensión le sumamos la conexión de la Ruta 11 con la N° 6, se lograría que desde Magdalena una empresa tenga acceso por autopista al puerto de La Plata, al de Capital Federal o al de Zárate sin tocar ninguna ciudad”, agrega Hourcade.

La visión del intendente de Magdalena pasa porque se continúe la obra de la autopista Presidente Perón, así como también la transformación en autovía de la totalidad de la Ruta Provincial N° 215 que une La Plata con Branden.

Todas estas obras fueron proyectas en un audiovisual que elaboraron en conjunto los seis distritos. Mostraron la importancia de conformar la nueva planta potabilizadora de agua en Ensenada porque, como señaló Alak, en la región las empresas de servicios públicos brindan, precisamente, un servicio regional.

También se proyectó la conformación de la autovía en la Avenida 520, a la cuál en estos momentos se le está construyendo una bajada directa desde la Autopista Buenos Aires-La Plata. Estos circuitos, junto a otros como la trasformación en autovía de la Ruta 36 hacia Verónica, generarían una intercomunicación muy beneficiosa para la logística del cordón frutihortícola platense.

Así, discurso tras discurso en la presentación de la firma y con la proyección en loop de las obras demandas en conjunto por los distritos, mostraron una sintonía política y estratégica que pasó por encima de posibles diferencias ideológicas. “La magnitud de lo que hoy se trató supera cualquier ideología política”, afirmó a este medio Hourcade.

“El crecimiento que va a generar esa comunicación vía terrestre, la posibilidad de un crecimiento productivo, industrial y turístico que se le abre al distrito es exponencial”, señaló. Y aseguró: “No hay forma de no acompañar este trabajo en equipo”.

Ante todo, el Canal de Magdalena

Durante la conversación con este diario, Alak hizo un recorrido histórico de cómo el Puerto de La Plata perdió competitividad a lo largo del último siglo. Apuntó contra “el porteñaje” que siempre pisó su crecimiento, pero lo enmarcó también en que fue una obra pensada durante el modelo agropexportador argentino y que luego de la crisis de 1930 no se le dio el peso correspondiente.

“Bahía Blanca se desarrolló sobre Vaca Muerta y Mar del Plata está a punto de explotar con la exploración off shore, pero La Plata se quedó atrás”, repasó. La mención a la crisis del ’30 no fue casual, porque explicó que en ese contexto, Gran Bretaña dejó de comprarle carne a Argentina y la exportación nacional comenzó a virar hacia Brasil y luego China. Con la imposibilidad de construir el Puente Punta Lara-Colonia, la región perdió competitividad y, por ejemplo, las automotrices se instalaron en la zona del Puerto de Zárate-Campana.

Por eso, replicó un constante mensaje de Kicillof: el valor del Canal Magdalena. Y Hourcade, intendente de la localidad que le da nombre a la obra es claro sobre su peso en la economía local: “Si se realiza, los barcos pesados no tendrán que pasar por Montevideo y muchos trabajaos de mantenimiento y provisión de insumos se harán desde Argentina, y Punta Indio con Magdalena serán distritos muy beneficiados: hablamos de trabajo para toda la comunidad”.

Además, y según lo explicó anteriormente el presidente del Consorcio Puerto La Plata, el Ingeniero José Lojo, a Buenos Aires/12, hay negocios que, por su rentabilidad o su volumen, no pueden hacer frente a un costo logístico tan alto como el que implica transportar por tierra para embarcar en otro puerto aguas arriba, pasar por Montevideo y luego a su destino final y por esa barrera no se hacen.

Como contrapartida, el dragado del Canal de Magdalena ofrecería una salida al mar más cercana y, en consecuencia, barata para distintas producciones de la zona centro de la provincia y, en especial, de los municipios vecinos. La región capital obviamente se beneficiaría también de la creación de empleos necesarios para hacer frente al crecimiento de la operación portuaria.

En este sentido, Hourcade resaltó que desde Berisso, Ensenada y La Plata se convoque se “le de voz” a municipios como Magdalena, Brandsen o Punta Indio. “Nosotros, por nuestra población, seríamos mucho más beneficiados que los distritos más grandes, pero no por eso nos dejaron de convocar, y por eso hay que destacar el empuje del gobernador porque sin eso no sería posible hacer esto”, subrayó.