Hay preocupación por la salud del músico Brian May, aunque el artista británico se encargó de tranquilizar parcialmente a sus fans. El guitarrista de Queen contó, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que sufrió un derrame cerebral. May, de 77 años, padeció un accidente cerebro vascular que le impidió, por un tiempo, utilizar su brazo izquierdo. Con el correr de los días, el derrame fue cediendo y el músico comenzó a recuperar sus funciones motoras. En el video, May evidenció su habitual buen humor, pero se puso serio para informar: “Tengo buenas noticias. Es que, después de lo que ocurrió en los últimos días, puedo volver a tocar la guitarra”, señaló May.