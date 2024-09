Tras el alerta y la preocupación por el paquete explosivo recibido en la sede de la Sociedad Rural, el presidente de la entidad centenaria del agronegocio, Nicolás Pino, descartó que lo ocurrido haya estado relación con su "relación de empatía personal" con el presidente Javier Milei ni lo relacionó a "extremistas veganos" y "anarquistas", como hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En conferencia de prensa, Pino aseguró no tener miedo por lo ocurrido y que lo sucedido no marcará las decisiones de "cómo seguir en el día a día", aunque se mostró abierto a recibir recomendaciones y "opiniones de la gente que conoce" sobre temas de seguridad.

La conferencia ocurrió en la sede de la SRA, ubicada en la calle Juncal al 4450, en el barrio porteño de Palermo, donde Pino estuvo acompañado por el vicepresidente primero de la SRA, Marcos Pereda, y el vicepresidente segundo, Raúl Etchebehere.

Ante las consultas sobre el relato que intentaron imponer Bullrich y los trolls del gobierno nacional respecto de una relación con un ataque "terrorista", Pino dijo que lo sucedido recuerda a "algo de la Argentina del pasado", pero confió en que "como sociedad, seguramente no es lo que la sociedad argentina quisiera volver a refrescar".



En cuanto a la hipótesis de que el atentado ocurrió por la cercanía de Pino con el presidente Milei, el titular de la SRA consideró: "No puedo decir que este episodio tenga referencia a la relación que tengo con el Presidente". En ese tono, intentó evitar cualquier tipo de acusación: “No tenemos conjeturas porque, realmente no sabemos o no tenemos idea. Sí son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas".

Pino también agradeció las llamadas de respaldo que recibió en las últimas horas, en particular de funcionarios del gobierno nacional, pero descartó tener en agenda una próxima reunión con Milei a partir de lo ocurrido y señaló que como parte de a investigación le sacaron el celular.

Sin embargo, volvió a marcar que continuará trabajando por el sector del campo al que defiende y destacó su afinidad con el gobierno de La Libertad Avanza: "Hay una oportunidad inmensa y no la tenemos que dejar pasar. Tenemos todo para hacer las cosas que tenemos que hacer, tenemos todo para hacer lo que el mundo entero demanda."

Más temprano, el vicepresidente primero de la SRA también había descartado las versiones de que ya acusaban a grupos veganos o ambientalistas por el atentado, ni tampoco descartó la hipótesis de que se trata de algo armado por el Gobierno en medio del debate por el decreto de fondos reservados para la SIDE.

“Todo puede ser en esta Argentina nuestra”, dijo Pereda y señaló que “hacer especulaciones temprano, como estamos todavía, en un momento donde no tenemos ni siquiera perspectiva y sin ningún dato más fáctico desde el lado de las investigaciones, me parece un poco prematuro”.

La investigación sobre lo ocurrido con el artefacto explosivo quedó en manos del juez Daniel Rafecas, que este viernes le tomó declaración a Nicolás Pino y a su secretaria, quien resultó herida al abrir el paquete. "Coincidieron en que no advierten móviles o motivos para lo ocurrido", informaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes judiciales. Desde la oficina de Rafecas dejaron trascender que se está reconstruyendo el recorrido del sospechoso.