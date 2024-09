Sin demasiado tiempo para descansar, la Selección Argentina se entrenó este viernes por la mañana con la mente puesta en el choque del martes contra Colombia pero también con preocupación por cómo terminaron el partido con Chile algunos jugadores.

El sólido 3 a 0 en el Monumental dejó muchas buenas sensaciones pero también las salidas antes de tiempo de Alexis Mac Allister y Nicolás González.

El volante del Liverpool sintió una molestia en el aductor y fue reemplazado a los 78 minutos, con lo que su presencia en Barranquilla el martes a las 17:30 no es nada segura. El autor del 1-0 (tercer festejo en 32 partidos con la Selección) trabajará diferenciado este fin de semana para ver cómo evoluciona y vale recordar que el exArgentinos y Boca tampoco entrenó a la par del grupo antes del encuentro con Chile, ya que arrastraba una sobrecarga muscular desde el inicio de temporada con el club inglés.

En consecuencia, crecen las acciones de Leandro Paredes, quien no sumó minutos ante Chile pero fue duda hasta último momento para ocupar un lugar en el mediocampo junto a Rodrigo De Paul y Enzo Fernández.

Por su parte, Nico González tuvo que pedir el cambio a los 50 minutos, justo después del primer gol del partido. El flamante jugador de la Juventus sintió un pinchazo en el talón durante una infracción que le hicieron en el primer tiempo e intentó seguir en cancha lo más que pudo en su primer partido como heredero oficial del puesto de Ángel Di María.

El zurdo se sometió este viernes a estudios médicos y no arrojaron que tuviera una lesión de la que preocuparse, por lo que realizará trabajos regenerativos y no se descarta su presencia ante Colombia. De no llegar, todo apuntaría a la titularidad de Giovani Lo Celso, quien fue el encargado de reemplazarlo ante Chile.

En cuanto a la actividad del resto del equipo, como suele suceder, el grupo se dividió en dos, los que jugaron y los que no o lo hicieron poquito. Los primeros hicieron ejercicios regenerativos y de baja carga en el gimnasio mientras que los otros se entrenaron en una de las canchas del predio de Ezeiza con rutinas de velocidad con y sin pelota, fútbol reducido y ejercicios de defensa-ataque y definición según informó el sitio oficial de la AFA.

Este sábado habrá una práctica cerrada por la tarde y el domingo la delegación partirá hacia Barranquilla, previo entrenamiento matutino y conferencia de prensa del entrenador.