Los gremios docentes agudizan el plan de lucha en el marco de la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. Tanto Amsafé como Sadop anunciaron un paro de 24 horas para el próximo jueves, cuando la reforma se debata en la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial, luego de obtener media sanción esta semana en el Senado. Los gremios prevén una convocatoria masiva que deje de manifiesto el rechazo a los cambios en materia jubilatoria que busca aprobar el gobierno. “Es una reforma que lesiona los derechos de los activos y jubilados, y que entendemos debería discutirse, no aprobarse a libro cerrado como se está haciendo en la Legislatura”, sostuvo Rodrigo Alonso, titular de Amsafé. “Es una de las traiciones políticas más grandes que se ha visto en el último tiempo”, añadió Martín Lucero, titular de Sadop, el gremio que nuclea a los docentes privados.

Este jueves el Senado dio media sanción al proyecto de reforma jubilatoria que busca aprobar el gobierno de Maximiliano Pullaro. En líneas generales, la iniciativa mantiene las edades jubilatorias, pero establece un aumento escalonado de los aportes en función del salario percibido. En paralelo, fija un “aporte solidario” en el marco de la emergencia previsional, que alcanzará a los beneficiarios de la Caja, así como también a parte de la dirigencia política que ocupe cargos de conducción en el gobierno. El debate en Diputados está previsto para el próximo jueves y hacia allí movilizarán los gremios docentes, en una convocatoria que también congregará a otras expresiones sindicales.

“Es una medida más de ajuste que recae sobre los activos y los pasivos. Una reforma que no tiene necesidad de realizarse, porque es mentira que es un déficit que pone en peligro a la caja de jubilaciones. Es un déficit que se genera por los recursos que tiene que mandar el gobierno nacional y que no se están reclamando como corresponde”, sostuvo Alonso, en diálogo con Rosario/12. “Es una reforma que lesiona los derechos de los activos y jubilados, y que entendemos debería discutirse, no aprobarse a libro cerrado como se está haciendo en la Legislatura. Mucho más sabiendo el impacto que va a tener en miles de santafesinos”, añadió.

Los gremios ya se expresaron durante el tratamiento en el Senado, en el marco de una jornada marcada por la tensión. Desde temprano, algunos dirigentes denunciaron una sospechosa presencia policial en la ruta, que frenaba a los colectivos que se dirigían desde Rosario y otros lugares de la provincia para manifestarse en la Legislatura. Para Alonso se trata de “una intimidación más” del gobierno provincial contra los gremios docentes: “Nos frenan en la autopista para demorar a los colectivos, pero más allá de todos esos intentos, los docentes nos movilizamos igual. Y el día jueves vamos a ser miles que vamos a estar rechazando este intento de reforma previsional”.

El dirigente también sostuvo que el rechazo a la reforma se sustenta en los perjuicios que traerían las modificaciones para el régimen docente: “El cálculo del haber lo han pensado con una ingeniería tal que la jubilación no llega al 82% del salario. Lo que va a originar eso es que muchos trabajadores que reúnen los requisitos para jubilarse, no lo hagan porque no les conviene. Y con eso volvemos nuevamente a la lógica de la década del noventa, donde maestras con 65, 68 o 70 años de edad siguen trabajando porque no les conviene jubilarse”.

En ese marco, Alonso advirtió que la aprobación del proyecto redundaría en un aumento de la conflictividad con el gobierno. “Hay una política del gobierno provincial de atacar y maltratar permanentemente a los docentes. Cómo no va a haber conflictividad cuando nos bajaron el salario, cuando nos impusieron el presentismo, y cuando te modifican el régimen jubilatorio”, expresó y agregó: “Por eso nos parece que el gobierno se equivoca si cree que la solución son las amenazas, las extorsiones o impedir las movilizaciones. La solución siempre es escuchar a los trabajadores y encontrar alternativas que vayan garantizando derechos. Hoy están haciendo todo lo contrario a lo que dijo en su contrato electoral”.

Se suman al rechazo

Los docentes privados también ratificaron su adhesión al paro y la participación en la jornada de lucha, en la capital provincial. Durante el tratamiento en el Senado, la delegación rosarina del gremio participó de una actividad en la Plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación. Para la próxima semana ya anunciaron que viajarán a la Legislatura, para sumarse al reclamo. Desde el gremio entienden que la reforma pone a los docentes privados en un esquema donde van a tener que realizar más aportes, cobrar menos de jubilación, trabajar más años e, incluso, percibir descuentos una vez jubilados.

“Es una de las traiciones políticas más grandes que se ha visto en el último tiempo. Nunca en la campaña electoral del año pasado estuvo en agenda de ningún partido la reforma de la Caja de Jubilaciones, por eso nos parece que esto es una barbaridad”, sostuvo Lucero en diálogo con Rosario/12. “Es una reforma que se hace en contra de los intereses del pueblo. No se quiere dar el debate ni se busca lo mejor para la gente. Si esto fuese bueno para el pueblo, los legisladores saldrían a hablar con la gente para convencerla. Acá nadie está queriendo convencer a nadie que esta reforma sea buena, porque no lo pueden explicar”, agregó.

En ese sentido, el referente gremial sostuvo que los sindicatos vienen siendo “la única oposición” que tiene el gobierno de la provincia y bajo esa premisa entiende la “intimidación policial” en la ruta, que denunciaron algunos dirigentes gremiales que viajaron a Santa Fe. “Las respuestas autoritarias de parte del gobierno de Santa Fe se van incrementando. Lo de ayer fue un mensaje de amedrentamiento, porque es totalmente innecesario. Así que no nos sorprendería que haya algún esquema de represión o algo preparado. Son todos mensajes de amedrentamiento para con la gente que se va a movilizar”, expresó y añadió: “Si esto tuviera tanta legitimidad como el gobernador dice que tiene, no lo harían a la espalda de la gente”.