A nueve meses de gobierno de Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner volvió a echar mano del género epistolar para cuestionar la política económica del gobierno libertario (ver aparte) pero también para recuperar la centralidad en el difuso y desarticulado peronismo. Con la frase "¿Y por casa cómo estamos?", la expresidenta volvió a tocar los acordes de la balada de los errores de la gestión frentetodista. Es decir: el acuerdo del FMI, los trabajadores registrados pobres, la mala administración de los dólares. "Hay que enderezar las experiencias y ordenar las nuevas demandas", insistió, convocando a diseñar un nuevo programa que le permitiera al peronismo salir del rol de opositor para volverse "una alternativa de gobierno". En el panperonismo hubo quienes leyeron una autocrítica y quienes leyeron la misma metralleta anti albertista de los últimos cuatro años, pero todos coincidieron en lo mismo: CFK busca ganar protagonismo y dejar en claro que estaba dispuesta a liderar el proceso de toma de decisiones que arrancaría, como primer episodio, en las elecciones del PJ nacional.

Con un tuit programado para las 7 de la mañana, CFK salió a marcarle la cancha al peronismo con una nueva carta. Con títulos como "el peronismo se torció" o "el peronismo se desordenó", la ex mandataria dedicó varias líneas a explicar los motivos de la derrota y el reordenamiento que tenía que encarar el frente político --hoy unificado bajo el sello "Unión por la Patria"-- si quería resultar una opción competitiva en 2027. La mayoría de los temas no eran nuevos, sino que viene remarcándolos en casi todas sus apariciones durante la gestión libertaria. La falta de representación de los sindicatos sobre las clases trabajadoras, la ineficiencia de la burocracia estatal, el excesivo gasto tributario en exenciones impositivas (o en promociones de los sectores concentrados de la economía), la necesidad de una reforma estructural de la educación pública o de un plan integral de Seguridad que dejara del lado el "consignismo" de la desigualdad social o el gatillo fácil.

Todos estos temas, que CFK analizaba que habían estado ausentes durante el gobierno frentetodista y la campaña, volvían a aparecer en escena en el marco de una misiva que pretendía sentar las bases de un nuevo programa político. "Es una autocrítica, no le pidan que se haga cargo de todo, que se auto flagele. Ella es el peronismo también. Y el peronismo fracasó y ahora hay que pensar ideas que nos permitan ser una alternativa de gobierno", señalaba un dirigente de La Cámpora que, como varios en la agrupación kirchnerista, buscaban subrayar que no se trataba solo de internismo furioso, sino un principio de autocrítica. "Quieren que diga que es una bruja mala y fea y que por eso ganó Milei, pero no va a pasar. Milei no ganó por la interna", sostenía otro dirigente con terminales en el Instituto Patria.

CFK, sin embargo, aprovechó la carta para volver a machacar contra el acuerdo que Martín Guzmán había cerrado con el FMI. Así como con el karma de haber arrastrado uno de los niveles más bajos de desocupación pero con trabajadores que no llegaban a cubrir la Canasta Básica. "Es la misma canción de siempre, la veo navegando en el Titanic", se lamentaba un dirigente peronista. Recién al final del capítulo --titulado "el peronismo se torció"--, CFK hacía referencia directa a Alberto Fernández: "A pesar de haber atravesado la pandemia con una correcta gestión sanitaria que evitó las imágenes de falta de atención médica (...) se anuló la palabra presidencial por la aparición de un documento fotográfico donde se comprobaba la violación de las normas de aislamiento por parte de quien las había firmado". Ahí estaba.

La centralidad de CFK

Por fuera del runrún de la crítica/autocrítica interna, CFK apuesta a ubicarse nuevamente en el centro de la escena. Frente a un peronismo en "estado gaseoso", como define un dirigente del PJ bonaerense, y todavía atomizado, encerrado en expresiones marginales y vacío de liderazgos, la expresidenta brindaba un mensaje: que estaba presente, activa y jugando. "Ella nos muestra que está en la cancha. Que opina, marca línea y que se va a poner al frente de construir la alternativa a Milei", explicaban en las terminales del camporismo.

En la carrera por el reordenamiento, la primera parada será la designación de las autoridades del PJ. Las elecciones serán en noviembre y todos (y todas) los que ostentan una posición de liderazgo --CFK, Axel Kicillof, los gobernadores, Sergio Massa-- mueven sus fichas. El gobernador Ricardo Quintela viene trabajando hace meses en su postulación, ofreciéndose como el hombre que puede sacar al peronismo de su laberinto por encima de la grieta. Contaba con el visto bueno de varios gobernadores, incluido Kicillof, y algunas figuras cristinistas, pero, en las últimas semanas, CFK empezó a dejar trascender que ella también quería intervenir en la designación. Fue allí que comenzaron a surgir otros nombres desde las terminales del Patria: Wado de Pedro, Lucia Corpacci y Gildo Insfrán. Hasta la propia CFK aparece en el mixture, a pesar de que, hasta ahora, la expresidenta nunca tuvo interés en ocupar la silla del PJ.

Con la carta, CFK pretendía, además, llamar la atención de Milei, que es quien hoy centraliza la agenda política. "Ella quiere ocupar el lugar de confrontación con Milei. Ser la interlocutora de todos los sectores del peronismo y la que confronta con Milei. Es el posicionamiento lógico de cualquiera que quiera liderar", reflexionó un funcionario bonaerense que, con críticas a la carta de CFK --"Es repetitivo, hay poca imaginación"--, admitió que le había "salido bien". Milei, con una catarata tuits, primero, y en el acto de Mendoza, después, había decidido subirla al ring.