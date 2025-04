“La reivindicación constitucional e histórica de nuestra soberanía en las Malvinas no es un hecho lateral al que se pueda adherir o no: se trata de luchar por la soberanía argentina en todos los campos. Quien no protesta ante los ejercicios militares en las islas y el saqueo de nuestros recursos, no lo hace por una cuestión aislada: forma parte del abandono y la deserción de un proyecto nacional que cuente con soberanía productiva, industrial, científica y geopolítica”, dijo el gobernador Axel Kicillof en La Plata con motivo del aniversario número o 43 desde el inicio de la Guerra de Malvinas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó este miércoles un acto en homenaje a los excombatientes en la plaza Islas Malvinas de la capital provincial, junto al intendente local, Julio Alak; y el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Rodolfo Carrizo.

“Nos duele saber que quien preside nuestro país considera una ídola, una genia, a quien diera la orden ilegal de hundir el General Belgrano y asesinar a nuestros compatriotas. Llamo al Presidente a reflexionar y a rendir homenaje a los caídos y a los veteranos de Malvinas: ellos son nuestros héroes, no Margaret Thatcher”, lanzó Kicillof que volvió a fustigar la postura de Javier Milei sobre la primer ministro británica durante el conflicto bélico que, entre otras cosas, reconoció haber ordenado hundir el crucero en el que murieron 343 soldados argentinos. “Lo volvería hacer”, aseguro Thatcher años más tarde.

En el acto central que organizó la Casa Rosada, el Presidente aseguró que su objetivo es que quienes habitan actualmente las islas “prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”. “Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”, afirmó el libertario en un gesto que fue cuestionado por el grueso de la oposición que advirtió allí un renunciamiento al reclamo histórico de la Argentina por la soberanía para dejar la suerte de las islas sumida a la voluntad de quienes habitan ilegalmente ese territorio.

“Una vez más, Milei incumple su deber constitucional: la recuperación de los territorios usurpados y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, consideró el ministro Gabriel Katopodis, que exigió “que el Presidente se abstenga de poner en peligro ese claro objetivo que une a todos los argentinos y que deje de pisotear el sentimiento de nuestro pueblo”.

Vale recordar que la primera de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional establece que “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

“La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, sentencia.

Homenajes

Durante la jornada en La Plata, se entregaron distinciones a referentes locales por su compromiso con la causa Malvinas y la defensa de los Derechos Humanos. En tanto, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, se inauguraron las muestras “Malvinas, mi casa” de Rafael Landea, y “Malvinas: relatos negados, memorias desobedientes” compuesta por distintos archivos fotográficos.

“Del antiguo Regimiento 7 de la ciudad de la Plata partieron 866 efectivos de los cuales 38 cayeron en nuestras islas: nos encontramos aquí para rendir homenaje a cada uno de ellos”, sostuvo Alak al hacer uso de la palabra en el acto en el que también reivindicó la decisión de transformar la plaza “en un sitio de memoria permanente”. “Estamos muy orgullosos de que, gracias a una iniciativa de nuestra gestión, sea el centro de excombatientes el encargado de cuidarla como un espacio de recuerdo y cultura”, indicó.

Carrizo, representante del CECIM, dijo: “Cada uno de nosotros llevaremos por siempre este acompañamiento público que nos sirve como guía, que nos respalda en las caídas emocionales y que nos palmea para cuando llegue la victoria: porque si hay algo de lo que no tenemos dudas, es que habrá victoria”.

“Malvinas es historia, pero también es una invitación a reflexionar nuestra realidad cotidiana como nación, nuestro porvenir y nuestro futuro: Malvinas es anticolonialismo y antiimperialismo”, afirmó.

En esa línea, Kicillof cerró su alocución asegurando que “reivindicar nuestra soberanía en las Malvinas es una condición necesaria para llevar adelante un proyecto de país más justo, libre y soberano: las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Malvinas en toda la provincia

Los actos por un nuevo aniversario del comienzo de la guerra se replicaron en todo el territorio provincial. En Quilmes, Mayra Mendoza también puso el foco sobre la discusión en torno a la soberanía y apuntó contra la gestión libertaria. “La causa Malvinas es parte de nuestra identidad como país y como pueblo. Hoy, su reivindicación se hace más necesaria porque tenemos un gobierno que se declara admirador de la criminal de guerra Margaret Thatcher, maltrata a nuestros héroes y sigue entregando nuestra soberanía, como veremos en los próximos días, cuando firmen otro pacto de saqueo con el FMI, cargando con aún más deuda sobre el pueblo argentino”, afirmó la intendenta.

“Es vergonzoso y gravísimo que el Presidente haya repetido en su discurso los argumentos del invasor de las islas”, dijo respecto a los dichos de Milei y llamó a “reaccionar ante ello como una reafirmación patriota y de respeto a la valentía de nuestros soldados”.

En Almirante Brown, Mariano Cascallares convocó a renovar el “compromiso de continuar malvinizando cada rincón” y Jorge Ferraresi celebró la inauguración del Museo Municipal Malvinas en Avellaneda. En Cañuelas, Marisa Fassi homenajeó a los excombatientes en El Taladro; mientras que Berazategui Juan José Mussi encabezó un acto en la réplica del Cementerio de Darwin ubicada en la ciudad, el primer camposanto del país para excombatientes.

Federico Otermín reunió a la comunidad de Lomas de Zamora juntó a los veteranos y sus familias en el cementerio para rendirle honor a los caídos y sobrevivientes, Fernando Gray participó desde la vigilia realizada en Estaban Echeverría, Mario Secco encabezó los actos en Ensenada, Nicolás Mantegazza hizo lo propio en San Vicente y Andrés Watson reivindicó la lucha por la soberanía en Almirante Brown. “Con memoria y compromiso, reafirmaremos siempre nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas”, afirmó Julio Zamora, al frente de los actos en Tigre.

En un fecha particular para el partido de Malvinas Argentinas, el intendente Leonardo Nardini, celebró la identidad del municipio y se puso al frente de los homenajes a los veteranos y excombatientes. “No es menor que nos llamemos Malvinas Argentinas, ya desde hace 30 años, porque nos sirve para seguir construyendo la memoria que nos brinde la posibilidad de tener un futuro próspero”, aseguró.

En Pilar, Federico Achaval destacó "la dignidad, el coraje y el patriotismo" de los excombatientes. "Nos dan la fuerza para seguir manteniendo viva la llama que une y representa al pueblo argentino", señaló.

Entre muchos otros, Pablo Petrecca encabezó actos en Junín, Diego Valenzuela en Tres de Febrero, Miguel Lunghi en Tandil, Fernando Morerira en San Martín, y Guillermo Britos en Chivilcoy, mientras que Federico Susbielles, desde la golepada Bahía Blanca, fue el principal orador en el acto oficial que rindió homenaje “a quienes defendieron la Patria y honramos la memoria de quienes no regresaron”. “Los acompañamos con orgullo y gratitud, reconociendo no solo su valentía en el conflicto, sino también su lucha”, destacó.