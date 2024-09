Los Pumas recibieron a Australia, esta vez en Santa Fe, tratando de dejar atrás el mal trago del último sábado cuando en la Ciudad de La Plata dejaron escapar el triunfo en la última jugada del partido y cayeron derrotados por 20 a 19. De esa forma los Wallabies habían conseguido no solo cortar la racha triunfal argentina de Parramatta 2023 (34 a 31) y la del 2022 en San Juan (48 a 17), sino conseguir la primera victoria en el Rugby Championship de esta temporada.



Ahora, los dirigidos por Felipe Contepomi debían ir por la revancha y un resultado que cambie la imagen anodina del primer partido para tratar de igualar la serie, mientras los Wallabies buscarían repetir el éxito de La Plata.

Un primer tiempo parejo y con imprecisiones

Tomás Albornoz abrió el encuentro con un penal para los dirigidos por Felipe Contepomi, que no comenzaron bien en el primer tiempo. Jugaron de manera imprecisa y sufrieron los ataques del conjunto australiano. Los errores propios de ambos equipos se hacían notar y los dos tries de Australia en esa primera parte apoyados por Carlos Tizzano y Andrew Kellaway mostraban que los Wallabies sabían aprovechar cada oportunidad que se les presentaba.

Ben Donaldson aportó un penal y dos conversiones y el 20 a 3 hacía preocupar al staff argentino.

Pero Los Pumas respondieron antes del cierre del primer capítulo con dos conquistas a través del wing Mateo Carreras y del capitán Julián Montoya, que cumplió 100 caps, para acercarse en el score. Tomás Albornoz sumó las dos conversiones y el parcial fue para Australia pero solo por tres puntos, 20 a 17.

Segundo tiempo excepcional y goleada histórica

En la segunda etapa Los Pumas salieron decididos a demostrar que podían, entonados por el cierre de la primera parte fueron a buscar el partido desde el arranque y pusieron a su rival contra las cuerdas y a jugar en campo propio.

El equipo dirigido por Joe Schmidt se derrumbó poco a poco ante la presión del elenco albiceleste que comenzó a tomar las riendas del partido apoyando un try tras otro y no dejando que su rival consiga desnivelar. Los cambios ingresaron bien, fueron importantes y el juego del equipo argentino apareció en su mayor esplendor.

Las figuras de Kremer, Matera, Oviedo y Montoya se acrecentaron, la línea de backs estuvo mejor que nunca; Juan Cruz Mallía resultó imparable, así como Cinti y Mateo Carreras cada vez que se decidieron a vulnerar a la defensa de los Wallabies. De esa forma fueron llegando los tries argentinos con un equipo que se soltó y terminó floreándose ante un rival que pasó de ser prolijo y aprovechar todos los errores en el primer tiempo, a ver cómo no podían frenar los embates de Los Pumas y caer derrotados con la peor goleada de la historia. Un equipo visitante que se bloqueó, no tackleó y le dio todas las ventajas posibles a Los Pumas para lograr este triunfo histórico.

El 67 a 27 dejó en claro que el juego argentino en el segundo tiempo fue superlativo, como así también que este equipo, cuando se suelta y juega sin presiones, puede lograr victorias contundentes como la de esta tarde o la del debut ante los All Blacks.

En Santa Fe se dio vuelta la página de la semana pasada y la mala noche de La Plata, y decididamente habrá que buscar el equilibrio con este buen juego, el mismo que el equipo de Felipe Contepomi terminó mostrando este sábado en todo su esplendor.

Los Pumas con esta gran victoria quedaron segundos en el torneo detrás del bicampeón Sudáfrica, quien será su próximo rival el 21 de Setiembre en Santiago del Estero.

Ahora es tiempo de festejar esta goleada y pensar en todo lo que estos Pumas pueden darle al rugby argentino si juegan como en este espectacular segundo tiempo. Da para ilusionarse, ojalá se repita.

Síntesis del partido

ARGENTINA (67): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (capitán), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz. 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi

AUSTRALIA (27): 1- Angus Bell, 2- Matt Faessler, 3- Taniela Tupou, 4- Nick Frost, 5- Jeremy Williams, 6- Rob Valentini, 7- Carlo Tizzano, 8- Harry Wilson (C), 9- Jake Gordon, 10- Ben Donaldson, 11- Marika Koroibete, 12- Hamish Stewart, 13- Len Ikitau, 14- Max Jorgensen, 15- Andrew Kellaway. Entrenador: Joe Schmidt.

Estadio: Brigadier General Estanislao López, Colón de Santa Fe. Árbitro: Pierre Brousset (Francia). Puntos: Primer tiempo; 3 minutos, penal de Albornoz (Ar); 5 y 22m, penales de Donaldson (Au), 16, try de Tizzano convertido por Donaldson (Au); 29, try de Kellaway convertido por Donaldson (Au); 31 y 36, tries de Mateo Carreras y Montoya convertidos por Albornoz (Ar). Segundo tiempo; 9, 17, 25 minutos, tries de González, Matera y Oviedo convertidos por Albornoz (Ar); 30m, try de McDermott convertido por Tom Lynagh (Au); 32 y 34 tries de Mallia, el primero convertido por Albornoz(Ar); 37 y 40, tries de Oviedo y Cinti convertidos por Santiago Carreras (Ar).

Cambios: primer tiempo; 20m, Allan Alaalatoa por Tupou (Au). Segundo tiempo; en el inicio, Santiago Carreras por Delguy (Ar) y Josh Nasser por Faessler (Au); 6m, Eduardo Bello por Sclavi y Joaquín Oviedo por Lavanini (Ar); 15m, Jake Gordon sale por McDermott y Tom Lynagh por Donaldson (Au); 17m, Guido Petti por Molina (Ar), 20m, Langi Gleeson por Rob Valetini (Au), 25, Josh Flook por Len Ikitau y Josh Canham por Nick Frost (Au); Ignacio Ruíz por Montoya (Ar), 27m Santiago Grondona por Matera (Ar); 30m, Mayco Vivas por Gallo (Ar) y Gonzalo García por Bertranou (Ar), y 32m, Sclavi por Bello (Ar).