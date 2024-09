Este lunes comienza una inédita campaña de vacunación gratuita contra el dengue en la provincia de Santa Fe. La estrategia estará enfocada en los departamentos San Cristóbal, 9 de Julio y General Obligado, a lo que se sumarán algunos barrios puntuales de Rosario, Santa Fe y Rafaela. El público objetivo serán jóvenes de entre 15 y 19 años, para luego avanzar en profesionales de la salud, seguridad y emergencia de entre 20 y 39 años. En diálogo con Rosario/12, el secretario de Cooperación del gobierno provincial, Cristian Cunha, brindó detalles del operativo que se pondrá en marcha. “Trabajamos varios meses en generar una base de datos y logramos nominalizarlos. Hoy cada vacuna tiene nombre y apellido y los equipos de salud se van a encargar de notificarlos para que les llegue la vacuna”, explicó.

- ¿Cómo va a ser el plan de vacunación contra el dengue?

- El lunes comienza una campaña en función de una estrategia de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) que es la que rige todas las estrategias de vacunación en el país, para cada una de las provincias. Ellos analizaron la incidencia del 2009 al 2024 y sugirieron trabajar sobre los departamentos San Cristóbal, 9 de Julio y General Obligado, dentro de un rango etario de 15 a 19 años. Lo que nosotros hicimos fue negociar más vacunas para poder ampliar la estrategia y llegar a determinados barrios y poblaciones de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

- ¿Qué criterios se sigue en esas localidades?

- Ahí no solo se tuvo en cuenta la incidencia entre el 2009 y 2024 que estudia CoNaIn, sino también el fuerte impacto que tuvo en estas localidades los últimos brotes. Y le sumamos algunas variables como el acceso al agua potable, a las cloacas y al sistema de salud: cuanto más alejado de esos servicios, más se priorizó llegar con la vacunación. Trabajamos varios meses en generar una base de datos y logramos nominalizarlos. Hoy cada vacuna tiene nombre y apellido y los equipos de salud se van a encargar de notificarlos para que les llegue la vacuna. En muchos casos los jóvenes están escolarizados, así que también se trabajará de forma coordinada con los equipos de Educación.

- ¿Los trabajadores de la salud serán prioridad en la vacunación?

- Creemos importante seguir una premisa que nos dijo el gobernador: cuidar a quienes nos cuidan. Por eso incorporamos a todos los integrantes del sistema de salud de la provincia y de municipalidad, así como también los del sector privado, en el rango etario que va de los 20 a los 39 años, que es otra franja etaria con alta incidencia. También decidimos priorizar a la policía y a los bomberos, que estén dentro de ese mismo rango etario, por el servicio fundamental que desempeñan.

- ¿Cómo se gestionó la compra?

- Fue una decisión del gobernador. En abril, esperando un esquema nacional, se comenzó a trabajar con Takeda, que es un laboratorio japonés, el único que produce la vacuna en el mundo. Empezamos a negociar fuerte porque queríamos asumir el compromiso de poder avanzar con una campaña de este tipo.

- ¿Cuántas dosis se compraron?

- Son más de 160 mil dosis de la vacuna Qdenga, con una inversión de 4.500 millones de pesos. Es la misma cantidad que compró Nación para todo el país.

- ¿Santa Fe va a recibir algo de ese lote que compró Nación?

- Entendemos que podría ser, pero no están incorporadas en esto. Obviamente si después hay un excedente que podamos llegar a recibir, esperamos esa notificación. Entendemos que seguramente algo se recibirá.

- ¿Hay otras provincias que ya avanzaron con este plan?

- En el plano integral, Santa Fe es la primera provincia que trabajó en un programa de este tipo, lo presentamos hace un mes. Nosotros el lunes ya estamos en condiciones de empezar a vacunar, pero venimos trabajando en capacitaciones con todos los equipos interdisciplinarios que fuimos formando en cada municipio y comuna, para que puedan interactuar con nosotros. Este programa tiene una inversión de más de 8 mil millones de pesos para comprar insumos para fumigar y también hay una inversión muy grande en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), para la producción de repelente. Hoy está trabajando a doble turno, porque fue complejo conseguir repelente la última temporada y hay gente que no lo puede pagar.

- ¿Cómo se va a enterar ese joven de entre 15 y 19 años que le corresponde una vacuna?

- Muchos están escolarizados, con lo cual los mismos equipos de salud van a ir a notificar al colegio. Pero lo cierto es que cada localidad y zona tiene su particularidad. Lo importante es que se conformó una base de datos donde están los domicilios, los contactos y de esa manera se los va a ir notificando. Van a ser los equipos de salud los encargados de ir articulando esa tarea.

- ¿Son dos dosis?

- Sí, con un intervalo de 90 días para la aplicación de la siguiente. El esquema se completa y tiene efecto real con las dos dosis. Eso es importante remarcarlo.

- ¿El que reciba la primera dosis tiene garantizada la segunda también?

- Sí, el esquema es sobre 80 mil personas.

- ¿Sobre qué barrios de Rosario se va a trabajar?

- Eso lo va a trabajar el sistema de salud. Pero es muy complejo puntualizar un barrio, porque la vacuna está nominalizada. Es preferible hablar de poblaciones. En general son zonas vulnerables, donde el dengue hizo estragos muy grandes. Son lugares con mucha carencia en cuestiones de acceso a servicios: cloacas, agua potable y salud. En definitiva, los barrios más vulnerables de la ciudad.

- ¿Cuál fue el criterio de CoNaIn para sugerir vacunar ese grupo etario?

- Se hace en base a un análisis de datos sobre la incidencia, donde arrojó que los jóvenes se infectaron muchísimo. En el rastreo de años de 2009 a 2024 dio que el rango etario de 15 a 19 fue el más afectado. La intención es empezar a vacunar esa franja para después seguir con otros rangos etarios. Pero de 15 a 19 y de 20 a 39 años son los dos rangos que más casos tuvieron y por eso se tomó esa decisión.

- ¿Qué pasa si alguien que no está contemplado en el esquema desea vacunarse?

- Lo puede hacer por prescripción médica. No es una vacuna que esté en el calendario nacional, pero con prescripción médica puede adquiría de forma privada en cualquier farmacia. Obviamente tiene que consultarlo antes con su médico, que es quien debe indicárselo.

- ¿Está previsto que la vacuna la cubra IAPOS?

- Lo desconozco. Pero no es una vacuna obligatoria, sino que es una elección privada de las personas.

- La vacuna está nominalizada. ¿No es obligatoria para quienes cumplan los requisitos?

- No. La vacuna es de adhesión voluntaria, no es obligatoria. Es gratuita para el esquema que nosotros fijamos, pero es de adhesión voluntaria. Puede pasar que alguien que nosotros tenemos identificado que le corresponde esa vacuna, decida no vacunarse. Está en su derecho.

- ¿Cómo se va a instrumentar el operativo?

- En el caso de Rosario, desde los centros de salud. Allí los equipos empiezan a trabajar sobre la base de datos y se van a poner en contacto con cada uno de los adolescentes. Lo que hay que decirle a los padres es que el esquema tiene efecto con las dos dosis, por eso es importante aplicarse ambas. Pero también hay que remarcar que la prevención sigue siendo fundamental. La vacuna es una herramienta más, como lo es la fumigación. Pero lo esencial es el trabajo que hagamos en nuestras casas, el cambio de hábitos domésticos. Hay que tomar conciencia de que el dengue vino para quedarse y que la única manera de afrontarlo es adoptando hábitos muy simples como descacharrar y estar atentos a los lugares donde puede acumularse agua. Este mosquito no está ni en el parque, ni en la plaza, ni en la zanja, sino en los recipientes que tenemos en nuestras casas.

- ¿Qué resultados esperan?

- Esperamos poder abordarlo de manera diferente, sabiendo que vamos a tener casos de dengue, pero con el objetivo de evitar que se dé un brote muy fuerte que nos impida tener la capacidad de poder atender a todos. Es un programa muy ambicioso que se propone tener un equipo a nivel provincial que trabaje de forma articulada con los municipios y comunas; que nos encuentre bien parados para afrontar cualquier situación. Pero también sabemos que no va a ser fácil, porque es un tema complejo.