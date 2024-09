El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, habló sobre el conflicto que hay abierto en Aerolíneas Argentinas con el Gobierno de Javier Milei y aseguró que la gestión liberal libertaria “prefiere que la empresa pierda plata antes que ponerla en el bolsillo de los trabajadores”.



De esta manera, afirmó que lejos de un conflicto mediado por intereses políticos, como afirmaron algunos medios, el sector aeronáutico llegó a un proceso de medidas de fuerza en un 100 por ciento por la situación salarial.

“La situación está muy mal. No hay actividad que no esté pasando por un conflicto, donde los trabajadores no estén perdiendo poder adquisitivo. En nuestro caso, estamos un 72 por ciento debajo de la inflación”, afirmó Brey.



Por eso, aseguró que “el conflicto es 100 por ciento salarial". "Hay medios que dicen que es algo político. Esto es 100 por ciento salarial. Viene hace meses. Fuimos muy prudentes. Nos están empujando al conflicto. No hay voluntad por parte del Gobierno para resolverlo”, resaltó el sindicalista.

De hecho, recordó que en algún momento estuvieron cerca de firmar un aumento, aún aunque era insuficiente frente a la enorme inflación que no da tregua, pero que por la falta de diálogo por parte del Gobierno no lo hicieron.

“Estamos cerca de firmar por nuestra propia voluntad. Pero no hay voluntad. Nunca nos llamó nadie. Sí hay plata para retiros voluntarios y achicar el personal. Prefieren que la empresa pierda dinero antes que ponerla en el bolsillo de los trabajadores”, añadió en tono crítico.

Finalmente, sentenció: “Hay muchos trabajadores con sueldos que rozan el límite de la pobreza. A nosotros nos vienen empujando a esto. Fuimos muy prudentes para no llegar. Pero sabemos cuál es su objetivo. Perdido por perdido, el único camino que nos queda es la huelga”.