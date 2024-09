Alejandro Díaz-Caro es un investigador y matemático que fue repatriado en 2014 por el Programa Raíces, que comenzó en 2008 en la presidencia de Néstor Kirchner y siguió hasta la última administración de Cristina Kirchner. Hoy, debido al desmantelamiento de la ciencia y el ajuste en las universidades por parte del Gobierno de Javier Milei, Díaz-Caro volverá a Francia a seguir con su trabajo.

En diálogo con la 750, el investigador afirmó que "hay una destrucción muy marcada de la ciencia en este momento" y aseguró que hizo pública su decisión de dejar el país "para que más gente se entere de lo que sucede". "No parece ser desinterés por la ciencia, sino interés por destruirla y eso me parece muy grave", remarcó.

En 2007, Díaz-Caro terminó la carrera en Rosario y se fue a Francia a hacer un doctorado, becado por el gobierno francés. "Volví en 2014 con el Programa Raíces. El programa tentaba para armar un grupo de trabajo. Lo que hay ahora es diferente de lo que había cuando partí", explicó.



Hasta julio de 2011, el Programa Raíces consiguió la repatriación de 834 científicos​ y el 7 de octubre de 2013 se presentó a la científica repatriada número 1000,​ logrando revertir -en conjunto con otras medidas y programas- la tendencia histórica de fuga de cerebros que existía en la Argentina.



"Es importante que se entienda que para hacer investigación se necesita financiamiento y éste no necesariamente viene del Gobierno. Pero hasta eso están destruyendo, porque cerraron las oficinas de cooperación internacional", aseveró.

"Creo que se malentiende lo que representa la ciencia para el país. No es solamente el desarrollo científico lo que están dañando sino también las universidades, porque los científicos también somos docentes universitarios y están vaciando las universidades. Si no se cambia el rumbo, a la Argentina no le espera el progreso. No conozco ningún país pobre que haya salido de la pobreza sin financiar ciencia y educación universitaria", concluyó.