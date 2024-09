Los docentes universitarios anunciaron un paro de 48 horas para esta semana en reclamo de mejoras salariales y un mayor financiamiento a las universidades en medio del brutal ajuste del Gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza se realizará este miércoles 11 y jueves 12 de septiembre. Esta última jornada coincidirá con una movilización al Senado de la Nación, donde ese día se debatirá la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero, que de aprobarse, será vetada por el presidente Javier Milei.

Desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) sostienen que el costo de la normativa es mínimo comparado con el impacto en el presupuesto nacional. "La Ley de Financiamiento Universitario cuesta 0,14% del PBI. Con solo lo que se bajó el Impuesto PAIS se pagaba todo el presupuesto universitario. Ese logro que dice haber tenido el Presidente lo va a invertir en pago de deuda y represión y no en investigación, ciencia y desarrollo nacional autónomo y salarios para los docentes", lamentaron.



"Milei desangra a las universidades"

En este contexto, el secretario Adjunto de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), Jorge Anró, afirmó que el Gobierno nacional está "desangrando" a las universidades porque "no entran en su modelo de país".

"El modelo de país del que el presidente se llena la boca hablando es la Argentina de principios del siglo XX, donde no existía la universidad pública como hoy la conocemos. Este modelo de universidad en el país de Milei no entra, no le sirve y lo perjudica, porque la universidad forma seres pensantes que no le sirven para el modelo de país que quiere implementar, por eso la castiga", sostuvo Anró en diálogo con la 750.

"No la puede cerrar de un día para el otro pero la está haciendo desangrar, apretándola con el presupuesto, buscando que los científicos se empiecen a ir, que se vayan los docentes y no docentes y que merme la cantidad de estudiantes, cosa que está pasando hoy. Es una estrategia que tienen que no tiene que ver con el presupuesto o el déficit fiscal sino por una decisión política, y contra eso tenemos que pelear", insistió.



"La universidad para ellos es un enemigo muy peligroso porque tiene el potencial de enfrentar este tipo de políticas", sentenció.