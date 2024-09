Ricardo Verdirame, guitarrista de Fito Páez e Illya Kuryaki & The Valderramas, murió el sábado 7, según informó su familia a través de redes sociales. “Ricky no solo fue un músico y artista alucinante, dejando su huella en la historia de la música popular argentina, sino también una de las personas más bondadosas que hayan existido, reconocido por todos los que tuvieron la fortuna de formar parte de su vida", decía el comunicado, donde se aclaraba que el músico partió "sin dolor". "Agradecemos de corazón a todas las personas que fueron parte de su camino y le brindaron su cariño. Aunque sentimos un dolor inmenso por su partida, estamos profundamente agradecidos por el tiempo que nos bendijo con su presencia. Por decisión familiar, no se realizará velatorio”.

También a través de redes sociales, Viviana, la hermana del músico, aclaró que este tenía insuficiencia cardíaca. "Le hicieron 3 bypass, pero su corazón estaba muy deteriorado y no resistió”, explicó. En 1990, el guitarista fue uno de los que grabó el disco Tercer mundo, de Fito Páez, y más tarde registó Versus y Unplugged Ninja Mental junto a los Kuryaki. En medio grabó un álbum propio, Dr. Feel, con músicos como Ariel Leira, Guillermo Vadalá, Marcelo Muir y Alejandro Barrera. Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur y Tweety González fueron algunos de los colegas que despidieron a Verdirame a través de sus redes.