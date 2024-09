Los indicadores de consumo de cámaras empresarias y consultoras privadas siguen arrojando números negativos. Lejos de la supuesta recuperación que anuncian el Gobierno y empresarios aliados, como Marcos Galperin, quien aseguró que "la economía está pegando la vuelta" y empieza a crecer, los datos reflejan que el hundimiento de las ventas no se detuvo. En agosto, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hubo una caída del 10,5 por ciento en las ventas minoristas pymes en comparación con igual mes del año pasado. Pero también bajaron 1,6 por ciento contra julio, lo que evidencia que el derrumbe del consumo todavía no tocó piso.

"La actividad comercial minorista de las pymes mantiene una marcada tendencia descendente a pesar de la mayor oferta de financiamiento y el incipiente resurgimiento de créditos personales", advirtió la CAME. Y añadió: "Los rechazos en las compras con tarjetas de crédito por falta de `límite` fue otra de las características destacables de la actividad comercial este mes". El dato refleja el límite que encuentra el financiamiento a las familias para impulsar la reactivación, debido a que los salarios e ingresos populares todavía no se recuperan.

En el análisis de ventas por rubro, los siete sectores evaluados tuvieron disminuciones en comparación con el mismo período del año anterior. Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la CAME, elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.300 comercios minoristas del país, realizado del 2 y 6 de agosto.

La mayor retracción anual se detectó en Perfumerías (-29,3 por ciento), seguido por Farmacias (-17,4). En tanto, en el acumulado del año, la mayor baja la llevan también Perfumerías (-32,1 por ciento) y Farmacias (-27,8). A continuación, el análisis por rubro:

*Amentos y bebidas: las ventas disminuyeron 11,8 por ciento interanual en agosto, y acumulan una baja de 20,5 en los primeros ocho meses del año. En la comparación intermensual, las ventas descendieron 1,8 por ciento. Fue un mes difícil para el comercio, que en los grandes centros de consumo debió competir con ofertas muy agresivas lanzadas por las principales cadenas de hipermercados, que se deshicieron de stocks con prontas fechas de vencimiento.

* Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas declinaron 9,3 por ciento interanual y llevan un retroceso del 16,5 en los primeros ocho meses del año. En la comparación intermensual se retrajeron 0,4 por ciento. Desde las tiendas se manifestaron con mucha preocupación porque la actividad no repunta y los gastos operativos crecieron semana a semana.

* Calzado y marroquinería: la actividad tuvo una baja del 5,4 por ciento interanual y acumula una caída de 10,8 en el año. Contra julio hubo una baja del 1,2.

* Farmacia: las ventas se retrajeron 17,4 por ciento y suman un declive de 27,8 en ocho meses. En la comparación intermensual, descendieron 1,9.

* Perfumería: el descenso fue del 29,3 por ciento interanual, para acumular una caída de 32,1 en ocho meses. En la comparación intermensual, la merma fue de 2,8.

* Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: retroceso del 6,4 por ciento interanual y -17,6 en ocho meses. Contra julio disminuyó 0,4.

* Textil e indumentaria: las ventas bajaron 8 interanual y 2,1 en ocho meses del año. Contra julio declinaron 2,6.