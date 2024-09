Hernán Lewkowicz es licenciado en Actuación por la UNA y egresado de la carrera de Dramaturgia de la EMAD. Se formó como actor con Claudio Tolcachir, Silvina Sabater y Paula Ransenberg, entre otros. Como autor y director estrenó "Trágica”, seleccionada por la Bienal de Arte Joven y el Festival Shakespeare Buenos Aires; “La Superclásica”, seleccionada por el Festival Buenos Aires Ciudad Diversa; “Medio salto” y “La sed” en co-autoría; y las obras breves “Sala de maestras”, “Europa” y “La ventana emergente”. Como actor se desempeñó en distintos roles en el Teatro Nacional Cervantes, Complejo Teatral de Buenos Aires, Centro de Experimentación del Teatro Colón y diversos espectáculos de teatro independiente. Entre sus últimos trabajos se encuentran "Sweeney Todd & The Curious Voyage" con la compañía Talk Is Free de Canadá, “La Traducción (Prueba 8)” de Matías Feldman, “Seres imaginarios de Borges” con dirección de Claudio Gallardou, “La fiesta del viejo” de Fernando Ferrer, “Mil Federicos” de Mariana Mazover, “El avaro” con dirección de Corina Fiorillo, “El Martín Fierro” con dirección de Tony Lestingi en versión de Claudio Gallardou. Actualmente brinda clases en la Universidad Nacional de las Artes, la UADE y la Escuela Metropolitana de Arte Dramático.



Su obra ganó el premio Argentores a “Mejor unipersonal del 2024”. En palabras de Jorge Dubatti “Lewkowicz está entre lo mejor de la actuación argentina”. “Todo lo que nombro desaparece”, codirigida con Jesi González Ajón, cuenta la historia de La Deseo, una transformista que narra su propia invención. La promesa de un admirador que escribiría su biografía la mantiene en pie, pero el pasado se vuelve presente y el presente está infectado por los recuerdos. En una relación casi erótica con el lenguaje, la realidad se ficcionaliza, se maquilla para bordear algo que no se puede nombrar: una verdad que duele. Su vida constantemente se edita. Se trans-forma a pedido de lo que desea, La Deseo. Como espectadores vamos viendo cómo aparecen y desaparecen objetos, como todo puede ser recordado como algo mejor, algo sublime, donde había una lanchita, un barco, donde había vino barato, un gran coñac, donde había una tela, un vestido de seda. La tragedia asoma, acecha al relato como los juegos de luces y sombras que durante toda la obra nos hacen ver las ilusiones con las que construye su vida. “Que sea mentira no significa que no sea verdad” repite como un mantra.

Luego de realizar dos temporadas en el teatro El Extranjero de la Ciudad de Buenos Aires y una gira por España con funciones a sala llena en Barcelona y Madrid, se presentará el sábado 14 de septiembre a las 20:30hs en el teatro Puerta Abierta de Llavallol en Magallanes 440. Las entradas son a la gorra con reserva previa al teléfono 1167965261 o enviando un mensaje a la página de Instagram @puertabierta. También se puede seguir a la obra en sus redes sociales @Todo lo que nombro desaparece.