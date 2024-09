En el marco de la XIX Cumbre de la Francofonía que tendrá lugar en Villers-Cotterêts (Francia), el Institut Français d’Argentine (IFA) presenta "Tintas caribeñas", un espacio pensado para descubrir la diversidad de la creación teatral caribeña contemporánea, su universo y sus temáticas. El ciclo se desplegará hasta el 14 de septiembre en tres sedes: el Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815), el Teatro Argentino de La Plata (Av. 51, entre 9 y 10) y la Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946). Se podrá disfrutar de toda la programación con entrada libre y gratuita.



Philippe Ariagno es agregado cultural de Francia en Buenos Aires, coordinador del ciclo "Tintas Caribeñas" y responsable del programa Antena Regional de Artes Escénicas en América del Sur perteneciente al IFA. "La Cumbre de la Francofonía siempre fue un evento muy importante en Francia y a nivel global, porque incluye a todos los países que hablan o escriben en francés. 'Tintas Caribeñas' es una prolongación de un proyecto anterior, 'Tintas Frescas', que apoya la traducción, edición y difusión de textos de dramaturgos contemporáneos en lengua francófona", cuenta Ariagno a Página/12.

La idea de poner el foco en las dramaturgias del Caribe apareció a raíz del registro de ciertos parentescos y resonancias con los abordajes propios de la región sudamericana. "Son textos menos conocidos aunque se trata de personas que escriben en francés y en países totalmente diferentes como Haití, Martinica y Guayana Francesa. Hay una generación de autores muy buenos, con temáticas políticas y poéticas, en ámbitos muy especiales para convivir, donde aparecen con fuerza los elementos climáticos y también cierta violencia –dice–. Hacer conocer esta literatura contemporánea aquí nos pareció interesante porque Argentina y los países de América del Sur están más cerca del Caribe que Francia entonces hay ciertas resonancias".

El francés explica que se propusieron establecer un equilibrio entre hombres y mujeres, por lo tanto, dos dramaturgas y un joven autor viajarán al país para presentar sus obras, que serán exhibidas a través de lecturas dramatizadas en español por elencos argentinos. La Catedral de los Cerdos, de Jean d'Amérique (Haití), es quizás la obra más poética de la grilla y podrá verse este miércoles a las 20 en la sala Luisa Vehil del TNC y el viernes 13 a las 20 en la sala TACEC del Teatro Argentino de La Plata, con dirección de Ariel Bar On. Ariagno adelanta que se trata de "un texto sin puntuación que es prácticamente una sola palabra y cuenta la historia de un poeta que le escribe a su amante desde la cárcel, mientras afuera hay una revuelta popular contra la corrupción, el hambre y la violencia", uno de los ejes que atraviesa todas las obras. En su texto, el haitiano reflexiona sobre las democracias que están en peligro, las amenazas hacia la libertad de expresión y la hipocresía de la Iglesia, entre otras cuestiones.

Ciclones, de Daniely Francisque (Martinica), explora otro tipo de violencia: la violencia íntima entre dos personas. "Una mujer toca la puerta de otra durante un ciclón. Leyna se atrincheró en esa casa y no quiere salir, tiene la intención de aislarse del mundo, pero esta joven que toca a su puerta la confronta con un secreto familiar muy pesado. Una quiere conocer la realidad y la otra prefiere no saber. Hay una tensión muy fuerte y lo interesante es ese diálogo entre los elementos de una catástrofe natural que puede romper todo y el ciclón interior de cada uno". Ariagno comenta que esta pieza tiene absurdo pero no está exenta de humor. Con dirección de Monina Bonelli, la lectura pública será el sábado próximo a las 19 en La Plata.

Emmelyne Octavie (Guayana Francesa) llega con Embarque Inmediato, una obra sobre el tráfico de drogas que involucra a un profesor de teatro que entrena a futuros viajantes. La lectura en español a cargo del Grupo Patos (con dirección de Beatriz Catani, Germán Retola y Juan Manuel Unzaga) podrá verse este jueves a las 19 en la Alianza y el sábado 14 a las 21 en La Plata, mientras que el viernes 13 a las 10.30 en la sala Piazzola y el sábado 14 a las 16.30 en la sala TACEC habrá una lectura en francés a cargo del elenco amateur de la Universidad Nacional de La Plata con el acompañamiento de Cristian Drut. "Esta obra plantea una situación absurda pero aborda temas como la pobreza, la violencia y la miseria social. Y hay otro elemento que es interesante: todas están escritas en francés pero también tienen muchas expresiones criollas propias del Caribe. Estas dramaturgias tienen esa especificidad y enriquecen la lengua francesa con su terminología, le imprimen una gran fuerza".



Durante esta semana también habrá varias mesas redondas que abordarán las especificidades de los imaginarios francófonos caribeños, los diálogos con la dramaturgia argentina y los desafíos de la traducción teatral, entre otros ejes temáticos.



*La programación completa está disponible en ifargentine.com.ar. Actividades gratuitas con reserva previa el mismo día de la función en Alternativa Teatral.