El abogado y consultor en Derecho Penal José Manuel Ubeira analizó las agresiones y las formas expresivas del presidente Javier Milei, recordando un hecho puntual de 2018, en donde agredió verbalmente a una periodista y por el cual se le realizó una pericia psicológica que "está guardada bajo siete llaves".

Según recordó Ubeira, en su momento se contactó con Teresita Frías, la víctima de las agresiones del mandatario ultraderechista, aunque no tuvo acceso al expediente. No obstante, para el letrado, "esa pericia es información pública, porque el presidente en el ejercicio de sus funciones, no tiene vida privada".

"En lo personal creo -y lo he consultado- que no es un enfermo psiquiátrico en los términos del Artículo 34 del código penal, que habla de la imposibilidad. Pero, claramente desde el punto de vista del análisis de su persona, tiene cero empatía. Estamos frente a una persona que no honra el cargo de Presidente", afirmó en diálogo con la 750.

En 2018, Milei visitó la provincia de Salta y, luego de de pasar por la capital provincial y por Rosario de la Frontera, el ahora presidente llegó a la ciudad de San Juan de Metán, más precisamente al Colegio de Abogados local.

Teresita Frías, periodista de InfoSalta, tomó la palabra en la presentación y le consultó a Milei por qué el keynesianismo había dado frutos en Estados Unidos desde el “New Deal”, pero no así en la Argentina. Para sorpresa de los presentes, Milei se molestó con la trabajadora de prensa, le contestó en muy malos términos y terminó casi a las piñas con el público que intentó defender a Frías.



“Sos una burra y hablás de cosas que no sabés”, fue una de las frases que espetó el ahora mandatario. Ubeira explicó que "la causa se archivó y se cerró" luego de que Milei ganara las elecciones presidenciales.

¿Es posible un juicio político a Javier Milei?

"Esa capacidad de ser disruptivo en la televisión, diciendo las barbaridades que dijo, terminó validada por el voto. Entonces, si diciendo esas barbaridades llegó a ser presidente, ¿por qué tiene que cambiar de guion?", analizó.



"Milei no es algo llamativo, es un emergente de una cantidad de situaciones políticas que claramente concurren para que este señor gobierne un país de 47 millones de habitantes", agregó.

Asimismo, señaló que un grupo de abogados -Alicia Castro, Maximiliano Rusconi, Eduardo Barcesat y Carlos Rozanski- "han juntado firmas y han presentado una denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados".

"Eso está caminando, pero para que prospere tiene que haber una mayoría en la Cámara de Diputados que me parece que en este momento no existe. No obstante, la inconducta de un presidente se analiza desde el punto de vista político, no del código penal", indicó en referencia a un posible juicio político.