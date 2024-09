La actriz y cantante Selena Gomez reveló recientemente que no puede concebir hijos por sus problemas de salud. No obstante, la artista mostró su optimismo y no descarta adoptar o tenerlos mediante gestación subrogada.



"Nunca había dicho esto, pero desgraciadamente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo que tuve que lamentar durante un tiempo", expresó la estrella de Onlu Murders in the Building en una entrevista con Vanity Fair.



La productora expresó que actualmente está mentalmente en un lugar "mucho mejor" al saber que hay alternativas, ya que siempre "había creído que tendría hijos biológicos".

"Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a recurrir a la maternidad subrogada o a la adopción, que son dos posibilidades enormes para mí", reflexionó.

De esta manera, se mostró agradecida de que existan otras salidas para las personas "que se mueren por ser madres". "Yo soy una de esas personas", remarcó.

En este sentido, confesó estar muy ilusionada "por cómo será el viaje de la maternidad", y declaró que, aunque no será su hijo biológico, "será mío, será mi bebé".

Actualmente, la nominada al GRAMMY y al EMMY está en pareja con el músico y productor Benny Blanco, a quien lo ha descrito como "el amor de su vida". "Nunca he sido amada de esta manera... Ha sido una luz. Una luz completa en mi vida. Es mi mejor amigo", compartió la cantante.

Qué problemas de salud tuvo Selena Gómez

Selena Gómez, quien saltó a la fama desde la infancia por su participación en el programa infantil Barney y Amigos y, posteriormente, en Los Hechiceros de Waverly Place de Disney, tuvo una gran carrera ascendente entre su música, el cine y la televisión.



En 2013, Gómez —ahora embarcada en la promoción de la película Emilia Pérez— fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que hace que el sistema inmunitario ataque a los tejidos sanos, lo que puede causar inflamación y afectar a los órganos internos, recuerda la revista.

Durante 2017, tuvo que suspender su gira "Revival Tour" por motivos que no se dieron a conocer en su momento. En septiembre del mismo año, la artista reveló que tuvo que retirarse de los eventos públicos porque se había sometido a quimioterapia y a un trasplante de riñón de parte de su amiga, la actriz Francia Raisa.

Debido a su diagnóstico, y durante la misma intervención, a Selena Gomez se le rompió una arteria y se tuvo que efectuar una cirugía de emergencia para construir una nueva, usando una vena de su pierna.



Tras su mediática relación con Justin Bieber y las críticas recibidas hacia su cuerpo y sus actuaciones, la cantante de éxitos como Good For You; Lose You To Love Me; y Baila Conmigo, comenzó a ser más abierta sobre su salud mental, la ansiedad y la depresión.

Estuvo internada en varias ocasiones en centros de rehabilitación y aseguró que se toma "descansos prolongados de las redes sociales" y que "no las tiene instaladas" en su teléfono personal. En 2020, confirmó que fue diagnosticada con trastorno bipolar.

Su compromiso con la salud mental

La empresaria de 31 años encabezó en octubre del año pasado la primera gala de su fundación Rare Impact Fund, llamada "Una noche de resplandor y reflexión".

La ONG de Selena Gómez busca recaudar 100 millones de dólares en 10 años para abordar la salud mental de los jóvenes. Para ello, su marca de belleza Rare Beauty dona el uno por ciento de las ventas directamente junto a con otros fondos adicionales con fundaciones, socios corporativos e individuos.

Actualmente, la organización apoya a otras 23 en todo el mundo, en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, India y Brasil. Hasta la fecha, Rare Impact Fund ha ayudado a más de 740.000 jóvenes, 10.000 docentes y administradores y 367 sistemas educativos.



"No hay nada más importante para mí que lograr que los jóvenes accedan a los recursos que necesitan para apoyar su salud mental. Esta es una misión personal y la razón por la que creé el Rare Impact Fund", resaltó Gómez en un comunicado.

Y cerró: "Estoy increíblemente orgullosa de ser anfitriona de este evento y espero con ansias una noche inspiradora en la que se recaudarán fondos para estos servicios que salvan vidas, al tiempo que se mostrará el impacto que hemos logrado hasta ahora".

