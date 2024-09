El nombre del presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, rezonó en las últimas horas tras haber dado una conferencia de prensa en la que apuntó contra el presidente de la AFA, Claudio "El Chiqui" Tapia, a quien acusó de "mandar árbitros para perjudicar" al club cordobés. Pero eso no es todo, estas declaraciones fueron apoyadas por el Gobierno de Javier Milei: el propio Presidente le dio "like" a un posteo del dirigente y Daniel Scioli también se pronunció a su favor. Sin embargo, cruzando el charco, el apellido Fassi aún es recordado por su mala gestión en el Atenas de Uruguay, que fue una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), impulsada por padre e hijo, y no terminó de la mejor manera.

La historia del Grupo Fassi (encabezado por Andrés y su hijo Juan Pablo Fassi), que administran a Talleres de Córdoba y Pachuca de México, con el Club Atlético Atenas se remonta al segundo semestre de 2020. En ese entonces, los socios del Club, mediante una votación, cedieron el activo fútbol a la SAD por un plazo de 25 años, en principio.

El "prometedor" proyecto incluyó figuras de renombre como Diego Forlán y Christian “Chaco” Giménez, además de una promesa de llegar a Primera (spoiler: algo que nunca se cumplió).

La estrella de la selección uruguaya se embarcaba en su segunda experiencia como entrenador y se le encomendó la difícil tarea de buscar el ascenso en 2021, además de ser la cara visible del prometido "éxito". También, los Fassi contrataron a varios jugadores locales y extranjeros: Franco Acosta, Michael Bonette, Roberto Brum, Rubén Carlos, Esteban Conde, Lucas Farías, Juan Figueroa, Emiliano Ghan, Sebastián Hohl, Isaac Méndez, Christian Ojeda, Renzo Paparelli, Jonathan Ramírez, Sebastián Riquelme (hermano de Juan Román Riquelme), Mathías Saavedra, Facundo Taborda, Agustín Tejera, Francisco Tinaglini y Ángel Villagra. El equipo, además, se dio el lujo de sumar a Matías Britos, quien volvió al club tras su paso por Peñarol.

Pese a las grandes expectativas e inversiones, el proyecto Forlán duró poco. En septiembre de 2021 fue cesado de su cargo en el inicio de la segunda temporada del torneo de ascenso. ¿Por qué se fue Forlán? Él mismo lo explicó. "Los Fassi me sugerían a quién poner y sacar del equipo”, dijo en aquel entonces. “Exploté”, agregó, sobre esa situación.

Tras la salida de Forlán, la SAD confió en alguien conocido y designó como técnico al exjugador de Boca Juniors, el argentino Christian “Chaco” Giménez, conocido por los Fassi de Pachuca de México. Sin embargo, el cambio no dio resultado. Atenas no logró meterse entre los seis primeros equipos, con los dos primeros ascendidos y los cuatro siguientes disputando el playoff final por el último cupo.

Tras darle salida al DT argentino, para la temporada 2022, Atenas SAD designó a Roland Marcenaro, quien había logrado el ascenso con Cerrito. Fue el DT hasta el 13º partido, siendo sustituido por Valentín Villazán. El equipo nuevamente no logró meterse en los puntos de ascenso, ni en los dos directos, ni en los cuatro siguientes por el playoff final. En la Copa AUF Uruguay, cayeron con Mar de Fondo, equipo de la Primera Amateur, en la segunda ronda.

El segundo fallido intento por ascender, con un plantel sin tantas figuras y con Junior Arias (exTalleres) como destaque, terminó precipitando la salida de los Fassi. Así, llegó el final del suntuoso proyecto: el objetivo principal, de llegar a Primera, no se había logrado.

El fracaso empresario y futbolístico intentó ser "suavizado" ante la opinión pública. Esto es, mediante un comunicado conjunto Atenas SAD y el Club Atlético Atenas, hablaron de una "modificación en la estructura" que implicaba que las acciones de Fassi sean cedidas a una Asociación Civil.

De este modo, lo que había sido planteado por 25 años, con posibilidad de renovación - según palabras de Juan Pablo Fassi, presidente de la SAD Atenas - apenas duró poco más de dos años.

Recordar lo que conviene

Andrés Fassi es uno de los principales defensores de la incorporación de las SAD al fútbol argentino. "Es una opción más de crecimiento a la estructura de los clubes de nuestro fútbol", sostuvo el presidente de Talleres, en referencia a la iniciativa impulsada por la gestión de Javier Milei.

"Somos el único país en el mundo que no ha aceptado esta estructura y hoy el fútbol argentino vive una situación muy especial, es un momento histórico para tratar de generar lo mejor siendo campeones del mundo y bicampeones de la Copa América. Hoy es un momento histórico en el que los dirigentes del fútbol argentino debemos unificar criterios y tomar conclusiones en beneficio de nuestra liga de fútbol", agregó en su argumento.

En férrea defensa, el dirigente recordó su paso por el Pachuca de México y lo expuso como un caso éxito: "Durante 30 años viví en México e hice un proyecto tomando un club chico como Pachuca, que luego se erigió como uno de los grupos más importantes de fútbol en el mundo. Hace 30 años, cuando me tocaba irme a México y regresaba al país, ya hablaba de las sociedades anónimas y cuestiones que tienen que ver con el modelo de gestión".

Sin embargo, no hizo ninguna mención a su fracaso en Uruguay. Un proyecto que Fassi parece querer dejar en el olvido.