El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, contó este lunes su versión de los hechos sobre el altercado con el árbitro Andrés Merlos tras la eliminación en la Copa Argentina ante Boca, afirmando que el juez le metió una trompada.

"Los abanderados lo intentaron contener hasta que lo metieron al vestuario. Quedé afuera hasta que volvió a salir de su vestuario como loco y me metió una trompada. Sus colegas lo agarraron de nuevo y lo volvieron a meter. Allí, el vicepresidente, Gustavo Gatti, en la puerta le dice: '¿Cómo le vas a pegar al presidente?'. Y se acerca pegándole una patada y tirándolo al suelo, de locos", relató Fassi en una prolija puesta en escena, escritorio y discurso escrito de por medio y siempre mirando a cámara.

Vale recordar que Merlos había declarado que el propio Fassi había ingresado a su vestuario con dos custodios, uno de los cuales contaba con un arma de fuego, y que recibió insultos y amenazas de muerte. Además, el árbitro indicó que iría a la Justicia a denunciarlo.

Volviendo a Fassi, el presidente de Talleres continuó: "No entramos al vestuario y nadie estaba armado. Dos mentiras de no creer, ahora que lo demuestre. Solo le dije: '¿Hasta cuándo vas a perjudicar a la T, por qué lo haces?'. Esto fue fuera del vestuario en una zona mixta porque yo llegaba del palco hacia el vestuario. Él me increpó y me dijo: '¿Querés hablar? Vení, vamos solos al vestuario y se puso como loco a gritarme'".

"Desde el año 2020 que Merlos nos perjudica. Era la designación perfecta, había tenido problemas con Boca también ante River. Era una designación extraordinaria y muy pensada. Son solamente cuatro o cinco árbitros serviles o abanderados que lamentablemente empañan ese 85% de arbitraje honesto, ese arbitraje que ha sido modelo en el mundo con destacadas actuaciones. No se confundan, no hablo del arbitraje argentino. Hablo de árbitros serviles para una causa determinada, enviados para perjudicar", disparó Fassi contra la honestidad de Merlos, con quien Talleres tiene una marca de nueve triunfos, un empate y nueve derrotas con él como árbitro

Envalentonado, Fassi redobló la apuesta y apuntó directamente contra Claudio Tapia, presidente de la AFA: "Lamentablemente a Chiqui Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de año y medio. (...) Entonces no solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto. A una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación de todas las que desde hace 4 o 5 años vengo hablando de forma personal contigo y con el señor Federico Beligoy (director nacional del arbitraje)".

"La última vez que te pedí que no seamos perjudicados me dijiste que hable con el señor Beligoy, y te contesté, 'Chiqui, no juegues con Talleres'. El señor Beligoy hace expresamente el mandato de lo que vos y tu segmento de gente hace que genere" denunció el presidente de Talleres, una institución que funciona en buena parte por capitales privados mexicanos, prácticamente como una de las SAD que tanto están en boga por estos meses, contexto que parece enmarcar las declaraciones de este lunes.