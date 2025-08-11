En 1985, Argentina se vio sacudida por una ocupación de otro mundo. A pocos años de haber terminado la última dictadura cívico-militar, y aún con las heridas abiertas, un canal de televisión de aire emitió por primera vez V: Invasión Extraterrestre. Rápidamente se transformó en un éxito, mostrando los peligros del totalitarismo y el fascismo a través de la ciencia ficción.

Una alegoría al totalitarismo

El creador de V: Invasión Extraterrestre fue Kenneth Johnson, quien ya venía de éxitos como la serie de El Increíble Hulk, El Hombre Nuclear y La Mujer Biónica. Johnson quedó fascinado por la novela Eso no puede pasar aquí, de Sinclair Lewis. A partir de eso escribió un guión de una serie llamada Storm Warnings, donde de manera similar al texto de 1935, en el futuro Estados Unidos era gobernada por un régimen fascista.

Johnson presentó esa historia a la cadena NBC, pero no gustó mucho, hasta que un directivo le sugirió que incluyera extraterrestres, ya que el mundo venía transitando el éxito de Star Wars.

El creador lo hizo y el 1º de mayo de 1983, V: Invasión Extraterrestre se estrenó en la televisión estadounidense y fue un éxito inmediato. Ocho de cada diez hogares con televisión vieron la miniserie, lo que representó más de 80 millones de espectadores en total.

Dos años después, en Argentina Canal 13 la emitió como originalmente se hizo: una miniserie de dos capítulos. Alcanzó picos de 45 puntos de rating, siendo lo más visto del año junto a Brigada-A y las eliminatorias para el Mundial México 86 .

Los Visitantes vs La Resistencia

Un buen día, una flota de 50 naves espaciales llega a la Tierra y se posa sobre las principales ciudades del mundo. Una de las naves llega a la sede de las Naciones Unidas y allí se dan el primer contacto. Si bien Los Visitantes son -en apariencia- físicamente iguales a los humanos, no toleran la luz y su voz tiene algo de “metálico”.

Según su discurso llegaron en busca de químicos de nuestro planeta para salvar el suyo que está al borde del colapso ambiental y, a cambio, compartirán su conocimiento avanzado.

Sin embargo, el periodista de guerra Mike Donovan rápidamente se infiltra en una de estas naves y descubrirá el horror: los extraterrestres son reptiloides disfrazados de humanos que comen ratas, aves y a veces arañas.

Pero eso no es todo, también descubre que en su nave almacenan, en animación suspendida, a miles de humanos "desaparecidos". Cuando Donovan trata de denunciar esta situación, la transmisión es bloqueada y Donovan se convierte en un fugitivo requerido tanto por la policía como por los Visitantes.

A partir de estos hechos, se forma un movimiento llamado La resistencia, determinado a exponer y oponerse a los Visitantes hasta donde les sea posible. La líder de la rama de Los Ángeles es la doctora Juliet Parish, una bióloga molecular devenida en paramilitar.

También Donovan se une a este grupo. La Resistencia comienza a atacar a los visitantes. Posteriormente surge una disidencia entre los mismos Visitantes, quienes se oponen a los planes de los de su propia raza, e intentan ayudar a la Resistencia de cualquier manera posible. Uno de ellos le cuenta a Donovan los verdaderos planes de los reptiloides: robar toda el agua del planeta y utilizar a los humanos como alimentos.

La serie fue revolucionaria para su época, tratando -a través de una historia de ciencia ficción- temas como el fascismo, el aborto o el rol de las mujeres en lugares de poder.

Su éxito no llegó a buen puerto con el final abierto de su tercera y última temporada ya que la cancelación llegó debido a su alto presupuesto y a conflictos entre Johnson y Warner Bros.

A más de cuatro décadas del arribo de los Visitantes, V: Invasión Extraterrestre sigue siendo una serie de culto y generando fanatismo alrededor del mundo.

Qué fue de la vida de sus protagonistas

• Jane Badler (Diana): tras interpretar a la temible líder alienígena, permaneció activa en televisión, cine y como cantante de jazz. Apareció en la remake de la serie en 2009 y vive actualmente en Australia. Sigue muy presente en redes sociales, compartiendo encuentros con Marc Singer y compañeros de elenco.

• Marc Singer (Mike Donovan): siguió sumando roles en series como Dallas, Arrow y Beauty and the Beast. Entre sus familiares famosos, está su hermana Lori Singer y su primo, el director Bryan Singer.



• Faye Grant (Julie Parish): luego de la serie, se volcó al teatro y participó en algunas series, aunque mantuvo un perfil más discreto.



• June Chadwick (Lydia): actriz que abandonó la actuación tras su rol en V: Invasión Extraterrestre, aunque participó en Brigada-A y MacGyver antes de retirarse.



• Jennifer Cooke (Elizabeth): tras su paso decisivo en la serie hizo pocos papeles más, como en Viernes 13. Se retiró pronto y vive en Nueva York, donde es madre de dos hijos.

• Jeff Yagher (Kyle Bates): comenzó en V: Invasión Extraterrestre y siguió con varias series como Six Feet Under, Bones, Star Trek: Voyager. Luego cambió de rumbo y se dedica a la escultura de figuras de cultura pop.

• Michael Ironside (Ham Tyler): Luego de su papel en la serie, alcanzó notoriedad en el cine participando en películas de culto como Top Gun, El Vengador del Futuro o Starship Troopers, siempre como un tipo duro, a veces villano, a veces antihéroe. Su carrera siguió con roles menores en varias series de televisión.

• Robert Englund (Willie): de alien bueno a ícono del terror con Freddy Krueger, Robert no necesita presentación. Luego de V: Invasión Extraterrestre se hizo un nombre propio interpretando a uno de los íconos del terror en la pantalla grande. Aún hoy sigue vigente, visitando convenciones de fanáticos o participando en producciones como Stranger Things.



V: Invasión Extraterrestre permanece viva, no solo en su legado de ciencia ficción sino también en sus protagonistas, quienes, aunque lejos de la fama masiva, siguen conectados con su pasado y con el cariño de fans de todas las generaciones.

