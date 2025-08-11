El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó este lunes por la 750 la burda difusión de una fake news con declaraciones de Axel Kicillof donde el gobernador supuestamente afirmaba que el peronismo no tenía ninguna propuesta más que oponerse al Gobierno. La declaración era absolutamente falsa. Ante esto, el conductor analizó los motivos de semejante maniobra y por qué se hizo de manera tan burda.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Algo muy odioso y repugnante sucedió camino a las elecciones del 7 de septiembre. Adorni y Milei inventaron una fake contra Kicillof, como si fueran Tonto y Retonto. Tomaron una entrevista de Gabriel Sued y formalizaron una mentira bien libertaria.

Hasta la mafia de Clarín se asombró. Dijo: 'eso es nuestro, nos están robando la costumbre'. No tenía sentido y debieron advertir que tenía las patas muy cortas, una invención que se caería a pedazos en cuanto la viera el periodista que había realizado la nota.

Es una vergüenza, pero contra eso tienen el antídoto de que no les importa nada.

La execrable vileza de Adorni, a la que Milei adhirió con el entusiasmo de un cruzado, los rebaja a tal nivel que es inadmisible que no lo puedan ver de antemano. Por lo tanto, no es por ahí que debemos mirar, sino en los destinatarios.



¿A quiénes Milei y Adorni pueden desdeñar de esa forma? Hay que ser muy despreciable para ser partidario de quienes los insultan así. Porque Kicillof sale indemne de la falacia. Pero el que tomó partido por la fake, ¿de qué está hecho?

¿Será que presienten que la elección no viene tan fácil como la está promocionando la gente de Magnetto?

La última encuesta de la mafia señala una diferencia de casi diez puntos a favor de Milei. Pero cabe recordar que antes de las PASO de 2019 le daban a Macri 15 puntos por arriba de Alberto Fernández.

Hasta cometieron delito cuando burlaron la veda para dar números que luego fueron una lapidación de las encuestas. Si ustedes ponen el nombre del diario y la frase "encuestas fallidas, una plaga que se extiende por todo el mundo", del 6 de noviembre de 2019, pueden divertirse al menos.

Quizás Adorni y Milei tienen datos más complejos que los que ofrece la golfería mediática y por eso recurren al precepto fascista de la mentira.

Anoche, en el San Martín, se pudo ver a unos catalanes inspirados en la obra Las Aves. En algún momento convocan a la democracia. Que pase, dicen. Y esta entra con un andador, vencida, sin poder moverse, en una imagen risueña y patética. Así está la democracia hoy en día.

Los que la matan son los que pretenden ganar votos invitando a votar mayorías que son creaciones de ellos y en políticos que hacen de la vida una bazofia: los desperdicios de la era de las redes y las fake.

