Tras una asamblea celebrada este miércoles en la sede central del barrio porteño de Balvanera, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) resolvió realizar un nuevo paro de 24 horas desde este viernes 13 de septiembre al mediodía hasta las 12 del sábado, lo que provocaría demoras y cancelaciones en los vuelos de Aeroparque y Ezeiza.

El secretario general del gremio, Pablo Biró, confirmó la noticia en el marco de la amenaza del Gobierno de privatizar la aerolínea de bandera y el ajuste salarial. "Vamos a estar comunicando a las empresas un paro activo por 24 horas que va a afectar inicialmente viernes y sábado, todavía tenemos que terminar de articular la mejor forma de implementarlo, pero nosotros no estamos en condiciones de que se sigan degradando los salarios", sostuvo.

Por su parte, Juan Pablo Brey, el dirigente gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), confirmó que el paro arrancará este viernes a las 12 del mediodía y finalizará el sábado a la misma hora.



Asamblea de gremios aeronáuticos. Imagen: redes sociales.

"Esto marca un antes y un después, sabemos que vienen por nuestra aerolínea de bandera y que vienen por Intercargo", manifestó el titular de la AAA.



Asimismo, los sindicatos se opusieron a la expulsión de Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas (AA)y las denuncias penales que el Gobierno nacional quiere impulsar contra los referentes que llevan adelante las huelgas en el sector.

El Gobierno apunta contra Pablo Biró

El gobierno anunció este martes a través del secretario de Transporte, Franco Mogetta, que iniciarán acciones legales para expulsar a Biró del directorio de AA. El piloto ocupa la silla del director obrero que tiene la compañía estatal. El funcionario libertario también dijo que avanzará en una demanda por "daños y perjuicios" por las pérdidas económicas que le generó a la compañía.



"A Pablo lo quieren expulsar porque es la voz de los trabajadores y trabajadoras, porque es la voz de todos nosotros en el directorio", aseguró Brey.

Los detalles del reclamo salarial del sector aeronáutico

En tanto, en diálogo con la 750, Brey afirmó esta semana: “La situación está muy mal. No hay actividad que no esté pasando por un conflicto, donde los trabajadores no estén perdiendo poder adquisitivo. En nuestro caso, estamos un 72 por ciento debajo de la inflación”.



El secretario general aseguró que “el conflicto es 100 por ciento salarial", y sostuvo que pese a que "hay medios que dicen que es algo político", se trata de un reclamo "100 por ciento salarial que viene hace meses".

"Fuimos muy prudentes. Nos están empujando al conflicto. No hay voluntad por parte del Gobierno para resolverlo”, resaltó el sindicalista.

Brey recordó que en algún momento estuvieron cerca de firmar un aumento pese a que era insuficiente frente a la enorme inflación que no da tregua, pero que por la falta de diálogo por parte del Gobierno, no lo hicieron.

“Estamos cerca de firmar por nuestra propia voluntad. Pero no hay voluntad. Nunca nos llamó nadie. Sí hay plata para retiros voluntarios y achicar el personal. Prefieren que la empresa pierda dinero antes que ponerla en el bolsillo de los trabajadores”, añadió en tono crítico.

Finalmente, sentenció: “Hay muchos trabajadores con sueldos que rozan el límite de la pobreza. A nosotros nos vienen empujando a esto. Fuimos muy prudentes para no llegar. Pero sabemos cuál es su objetivo. Perdido por perdido, el único camino que nos queda es la huelga”.

La actividad aeronáutica fue declarada como "esencial"

Además del reclamo salarial, los sindicatos se oponen a la decisión del Gobierno de decretar la "esencialidad" del sector aerocomercial para garantizar servicios mínimos aún en jornadas en las que los trabajadores realicen medidas de fuerza.



Al respecto, los distintos sindicatos que representan a los trabajadores aeronáuticos difundieron este lunes por la tarde un comunicado en el cual califican de “ilegal y arbitraria” la decisión del Gobierno.

El documento llevaba la firma de los representantes de APLA, la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

En ese sentido, indicaron que la decisión adoptada por el Ministerio de Capital Humano era "arbitraria e ilegal" y señalaron que comprometía "la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma".

El viernes anterior, la APLA y la AAA realizaron un paro de actividades que afectó a miles de pasajeros de los vuelos de Aerolíneas Argentinas tanto en Aeroparque como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.