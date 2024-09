Mercedes ronda los 80 años. Fue docente e investigadora universitaria durante casi 40 años y hoy es jubilada. Primero concentró a las 10 de la mañana en Rioja y Sarmiento, frente a la sede local de la Anses. Luego, marchó hasta la Bolsa de Comercio de Rosario, donde la manifestación posó con una bandera: “No al veto de Milei. Basta de hambrear a nuestros abuelos”. De allí, unas siete cuadra más hasta la Plaza San Martín, para la realización del acto principal. La mayor parte del trayecto la hizo acompañada de un bastón trípode. Las últimas cuadras, agarrada del brazo de sus compañeros, en la cabecera de la movilización.

No le tiembla la voz a la hora de responder qué la llevó a marchar por las calles de Rosario: “Cobramos una jubilación de 300 mil pesos, cuando la canasta básica para un adulto mayor llega a los 900 mil pesos. Toda una vida trabajando y este gobierno nos saca la plata a los jubilados y a las universidades para llegar a un déficit cero y mantener planchado el dólar”.

Lo mismo dicen Néstor, de 69 años, y Guillermo, de 82. Ambos sostienen una bandera del Frente de Jubilados en Lucha (Frejel) de Rosario. “Cobro una mínima de 300 mil pesos, no puedo vivir. Tengo un hijo desocupado y todo apunta a que esto empeore. El pequeño aumento que nos había dado el Congreso, ahora lo van a revocar. Este gobierno nos quiere liquidar”, dice Néstor. “Pretenden que vivamos con 300 mil pesos y encima nos quitan los medicamentos. Está demostrado para qué lado tira este gobierno y para el de los jubilados no es”, agrega Guillermo.

Este miércoles, distintas organizaciones de jubilados de Rosario, encabezados por el Frejel, concentraron y marcharon en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso semanas atrás. A la convocatoria –definida el lunes en un encuentro multisectorial que tuvo lugar en el Centro Cultural de La Toma– se sumaron diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos. La bandera principal reflejó la consigna de la jornada: “Basta de genocidio a los jubilados y pensionados”.

La marcha coincidió con el inicio de la sesión en Diputados, donde finalmente la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para frustar el veto presidencial. Desde temprano se sabía que los números no daban, por eso algunos carteles apuntaban contras los diputados radicales que votaron a favor de la reforma en primera instancia y que ayer dieron vuelta su voto, luego de una reunión que mantuvieron con Milei en Casa Rosada este martes: “Diputados, de la traición no se vuelve” y “Radicales, la historia los condenará por traición al pueblo”.

Pero no todos los reclamos apuntaban al Congreso, sino también a la Legislatura provincial. Es que este jueves la Cámara de Diputados de Santa Fe debatirá la reforma previsional que ya cuenta con media sanción del Senado. Hacia allí marcharán gremios docentes y estatales, acompañados por diversas expresiones gremiales, para manifestar su rechazo a una reforma que calificaron de regresiva y perjudicial. El oficialismo, que impulsa el proyecto de ley, tiene mayoría para darle luz verde a la reforma.

Jornada de lucha

El acto principal de la jornada tuvo lugar en las escalinatas de la sede de Gobernación, frente a la Plaza San Martín. Por el lugar desfilaron una veintena de oradores en representación de la multiplicidad de organizaciones que se sumaron al reclamo. En primer lugar, desde el Frejel leyeron un documento elaborado por los referentes de la organización, donde repudiaron “la brutal represión” que sufrieron los jubilados que manifestaron la semana pasada en Buenos Aires por el mismo tema. “La movilidad tiene que ser reparadora por el desfasaje que se produjo y ante una canasta básica de 900 mil pesos”, cuestionaron.

“Ante este genocidio que se está produciendo con los jubilados, planteamos a la sociedad la necesidad de un haber jubilatorio no inferior a la canasta básica de adulto mayor. La normalización de las distintas obras sociales y la creación de un sistema previsional que respete el ingreso a la salud y los derechos del adulto mayor”, manifestaron. “También expresamos nuestro repudio al veto de Milei a la movilidad jubilatoria y exigimos el cese inmediato de toda política represiva contra los jubilados”.

Durante la lectura del documento se convocó a un nuevo encuentro programado para el próximo viernes 20 de septiembre, el Día del Jubilado. Será en la Plaza 25 de Mayo a las 14 horas, donde se realizará un nuevo acto “para concentrar la unidad de esta lucha”.

Entre los oradores se destacó María Elena Molina, del Plenario de Trabajadores Jubilados, que denunció el “vaciamiento” de las cajas jubilatorias: “Nosotros no somos casta. Seguimos movilizados y defendiendo lo que es nuestro. Pedimos el control de las cajas, defendemos el 82% móvil y le exigimos a las centrales sindicales una huelga general en donde se unifiquen absolutamente todos nuestros reclamos”. En una misma línea, Roberto Vignolo, jubilado de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), apuntó contra “la compra de voluntades” en Diputados, en la previa de la votación. “Pretenden que la crisis la paguen los sectores populares y acá demostramos que el pueblo va a pelear en las calles en todo el país”, indicó.

Por su parte, Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, celebró la convocatoria de las distintas organizaciones de jubilados en la ciudad y remarcó la importancia de llevar adelante “un plan de lucha” contra el gobierno nacional. “Quieren ir contra los derechos conquistados. Por eso estamos movilizando hoy, porque esto se defiende con paro, con movilización y estando en la calle”, expresó y agregó: “Mañana todos los trabajadores, activos y jubilados de la provincia de Santa Fe vamos a Santa Fe en contra de la reforma jubilatoria que impulsa Maximiliano Pullaro, para defender todos los derechos que nos quieren arrebatar”.

En tanto, Eduardo Delmonte, referente de la CCC, denunció la decisión “de hambrear el pueblo argentino” que lleva adelante el gobierno con su gestión. “Es indudable que el ajuste era para nosotros y empezaron con nuestros jubilados que han sido apaleados sin piedad por este gobierno”, manifestó. “No se lo vamos a permitir. Por eso, la única salida que tenemos es la lucha en la calle. Y por eso reivindicamos la conformación de estas multisectoriales, porque entendemos que este pueblo no quiere volver para atrás. No queremos más gobiernos que nos entregan todo o que no se animan a tocar ciertos intereses, y que siempre el ajuste termine en el pueblo”, añadió.