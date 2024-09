Franco Colapinto ya forma parte del circo de la F1. Tras su auspicioso debut en Monza, el piloto argentino llegó a Bakú, donde este viernes comenzarán las prácticas para el Gran Premio del domingo, el primero que disputará en un circuito callejero, otra experiencia inédita que el joven de Pilar deberá saldar a toda velocidad.

En su segunda carrera con Williams, Colapinto tendrá una exigencia mucho mayor a la que tuvo en su primer Gran Premio, que se desarrolló en uno de los circuitos que más conoce y que menos desgaste ofrece para el físico. Ahora, si bien sumó su primera competencia completa, con 53 vueltas sobre el veloz trazado italiano, el desafío pasa por adaptarse a un circuito callejero, de los más exigentes del calendario y donde un error se paga con un golpe en el muro.

“El objetivo es ir avanzando poco a poco", reconoció el argentino en una rueda de prensa conjunta que tuvo junto al británico Oliver Bearman, piloto de Haas, y el chino Zhou Guanyu, de Kick Sauber. "Creo que es muy parecido a Monza. En Monza no conocía el coche, ahora no conozco la pista, así que es una cosa que aprender. Estuve en muchos circuitos callejeros, pero espero haber trabajado lo suficiente en el simulador para estar en el ritmo rápido", remarcó el argentino.

En ese sentido, será una experiencia que se repita en las próximas competencias, también en circuitos donde nunca corrió. “La realidad es que no conozco las próximas siete pistas, y sabemos que va a ser duro. Era parte del riesgo, pero también va a ser una gran experiencia conocer estas últimas siete pistas en las que no corrí. Estoy trabajando mucho y haciendo mucha preparación para estar listo”, explicó.

Claro que esos trabajos no se limitan al simulador, sino que también necesita mejorar el físico, para adaptarse a las exigencias que suponen manejar un Fórmula 1. Luego de Monza, Colapinto admitió que terminó muy dolorido, pero confía en que ahora, con más tiempo de entrenamiento y modificaciones en la butaca, esas molestias se superarán. “Necesito hacer cambios en mi cuerpo. El asiento del auto es tan rígido que no creo que se haya adaptado completamente a mi cuerpo. Mejoramos el asiento, así que es una muy buena noticia”, remarcó.

Colapinto en las redes

La presencia de Colapinto en las redes sociales distinguió su corta carrera, con mucha interacción con sus fanáticos y exposición que le sirvió para sumar nuevos sponsors que posibilitaron su llegada a Williams. Pero ya con la cabeza en los Grandes Premios, el propio piloto reconoció que intentará exponerse menos. “Los fans argentinos son increíbles. No todos los pilotos interactúan con los hinchas, pero a mí me gusta hacerlo", destacó el bonaerense, que argumentó su decisión. "Pero a partir de ahora será mi community manager quien lo gestione. Ya estoy eliminando todas las redes sociales, así que probablemente ya no esté activo. Mi administrador de la comunidad me ayudará a lidiar un poco más con eso”, admitió el piloto, que poco antes en las redes del equipo había mostrado un poco la intimidad de la escudería, cuando les ofreció mate a sus mecánicos.



"Es cálido. Te despierta un poco, es realmente bueno". Además, criticó a aquellos que lo toman con azúcar: "Algunos lo hacen, pero no se permite azúcar". Luego realizó el tradicional recorrido a pie del circuito callejero de Bakú, en compañía de Gaetan Jego, uno de los ingenieros de la escudería. "Aquí estamos. Mi primera vez en Bakú, muy emocionado por esto. Es un circuito asombroso, mi primer circuito callejero que voy a conducir en la Fórmula 1", dijo en el video que publicó, donde también adelanto: "Estoy listo. Así que si, tengamos un buen fin de semana", se deseó.

La actividad este fin de semana para Colapinto comenzará el viernes, con las primeras dos prácticas libres, continuará el sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera.