El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) advirtió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la represión durante la marcha de jubilados de este miércoles que terminó con dos niños gaseados.

La coordinadora del equipo de Seguridad democrática y Violencia institucional de la ONG, Victoria Darraidou, alertó por los niveles de gravedad en la ejecución de la represión de la protesta social y aseguró que "no tienen precedentes". "Me parece alarmante que no nos sencibilice y nos haga reaccionar", se lamentó Darraidou en la 750.

Luego de conocerse que dos niños presentes en las inmediaciones del Congreso fueron gaseados por las fuerzas de seguridad, la ministra Bullrich volvió a redoblar la apuesta: justificó a los efectivos y cuestionó a los padres de las criaturas por llevarlos a una protesta.

"De las cosas más lamentables que han pasado en los últimos años de nuestra democracia es que la Ministra de Seguridad avale el uso de estas armas sobre niños", sentenció Darraidou, quien además reveló que el protocolo antipiquete firmado por Bullrich contiene lineamientos generales para el correcto uso de las armas menos letales.

En lo que va del año, el CELS ya registró a dos personas que perdieron la vista por el impacto de balas de goma en movilizaciones. Además, advierten que los gases lacrimógenos comprados por la Ministra de Seguridad no son inocuos, producen graves afectaciones y hay regulaciones nacionales e internacionales sobre cómo utilizarlas.

"Lanzar eso sobre los ojos a corta distancia es abusivo, asi lo definen Naciones Unidas y otras regulaciones internacionales. Hay controles que establecen que no se deben usar sobre colectivos específicos como los mencionados", amplió Darraidou en Escuchá Página|12.



Desde la ONG ya tomaron cartas en el asunto. Presentaron, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una actualización en los reportes sobre la represión sistemática y la criminalización de la protesta social en Argentina.

"Lo cínico de la intervención estatal argentina es que cuando nosotros pedimos información sobre las intervenciones policiales y las investigaciones administrativas que deberían recaer sobre los policías, el Ministerio nos responde que usan las recomendaciones de Naciones Unidas y se nos ríen en la cara", reveló la titular del equipo de Seguridad democrática y Violencia institucional.

Por último, la entrevistada reclamó la actuación del Poder Judicial respecto de los habituales operativos irregulares de Bullrich: "La Justicia no está reaccionando de la manera que la sociedad reclama", lamentó.