El pase del volante de Boca Cristian Medina al Fenerbahce de Turquía se complicó ya que, al parecer, el club argentino no acepta parte de la plusvalía ofrecida, que son de cinco millones de dólares en cuotas.

El club turco ofrece pagar 15 millones de dólares más cinco millones en bonos, de acuerdo con el rendimiento del jugador con objetivos a cumplir. Además, Fenerbahce tiene tiempo hasta este viernes para inscribirlo, por lo que no hay mucho tiempo para negociar.

Boca pretende percibir esos cinco millones de dólares en forma fija y no por objetivos, aunque aceptaría percibir ese dinero en cuotas.

Los dos clubes llegaron a un principio de acuerdo por los 15 millones y que Medina emigre en el mes de enero de 2025, pero lo que traba la negociación, hasta el momento, es la cifra de dinero que desea Boca. Aun así, los dos clubes resaltaron que en algún momento se llegará a un acuerdo, y el jugador va a pasar a pertenecer al conjunto euroasiático.

El entrenador del cuadro turco, José Mourinho, fue consultado sobre la situación del mediocampista de Boca. Sin embargo, esquivó la responsabilidad y dijo que "no estaba en condiciones" de decir nada al respecto. "No puedo hablar de Medina. Ahora es jugador de Boca Juniors. No estoy en condiciones de decir nada. No sé por qué diría algo sobre él", cerró el portugués.