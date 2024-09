El presidente Javier Milei se prepara para presentar el presupuesto 2025 el domingo a las 21 en el Congreso de la Nación. El Presidente de la Cámara de diputados, Martín Menem, ya cursó las invitaciones incluso a los senadores para que asistan ese día. Sin embargo, es muy factible que el Presidente termine dando su discurso ante un recinto semivacío. Son varios los bloques que están evaluando mandar solo a algunos legisladores, por diversos motivos: en principio por el día que eligió el Gobierno --es domingo y muchos diputados no están en la Ciudad de Buenos Aires los fines de semana porque viajan a sus provincias--, pero centralmente por el contenido del discurso que, ya todos anticipan, será agresivo y violento hacia ellos. Además, cuestionan que no se podrán realizar preguntas, ni se abrirá la discusión para el debate como históricamente se hizo cada vez que un gobierno presentó su presupuesto en el Congreso.

Desde el radicalismo, los diputados del grupo de Facundo Manes definieron que no asistirán porque adelantan que la presentación "es un show". El único de ellos que forma parte de la comisión de Presupuesto es Jorge Rizzotti, que tampoco volará desde Jujuy. El resto del radicalismo no irá completo, pero sí una parte encabezada por el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo. Así lo confirmaron a este diario desde su entorno.

Desde el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, en tanto, están terminando de evaluar qué hacer. En principio definieron que irán unos cuatro diputados. Varios legisladores de ese espacio ya adelantaron que no participarán de la presentación. Uno de ellos, por ejemplo, es Nicolás Massot. El diputado aseguró que, si bien el bloque aún estaba deliberando qué hacer, él definió que no va a ir "porque ya tenía planes familiares". "No le voy a robar un domingo a mis hijos por una puesta en escena", disparó en diálogo radial y remarcó: "Si fuera como mandan los usos, las costumbres y las normas, que es que ir a presentar el Presupuesto permitiendo discutirlo con los legisladores y someterse, al menos, a algunas consideraciones o preguntas por parte de los bloques, como se hizo en todos los gobiernos de todos los signos, haría el esfuerzo".

En esa línea, Massot argumentó que el discurso de Mieli buscará "potenciar e incrementar todavía más la ira con mentiras y exageraciones para alimentar la legitimidad de su gobierno, que empieza a ponerse en duda por la falta de resultados económicos". "Yo a ese juego prefiero no prestarme", finalizó. Cerca de Pichetto, en tanto, dicen que una posibilidad es que él, junto a otros diputados que estén dispuestos, asistan en representación del bloque.

Unión por la Patria, al cierre de esta edición, aún no había definido qué haría. La conducción del bloque en diputados, a cargo de Germán Martínez, quería organizar y tomar una definición en conjunto con la del Senado, representada por José Mayans. En principio, desde el bloque en Diputados dijeron que "estamos evaluando que vayan solamente los integrantes de la comisión de presupuesto". "Una guardia", adelantaban.

El Presidente hará su presentación durante una reunión de comisión de Presupuesto, que conduce José Luis Espert, que se llevará a cabo en el recinto de la Cámara de Diputados. En la carta que Martín Menem envió a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para invitarla a ella y a todos los Senadores a la presentación del presupuesto 2025, explicó que Milei lo presentará conforme al artículo 24 de la ley 24156. Allí se consigna que "el Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general", y que "el programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos al Congreso Nacional, a título informativo, como soporte para el análisis del proyecto de ley de presupuesto general".

Durante la tarde del jueves, mientras los diputados y senadores definían qué hacer el domingo, se conoció otro dato curioso. La conductora de televisión, Susana Giménez, contó en una entrevista que la hermana del Presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, se encargó de llamar personalmente al productor de la diva para pedirle que cambie el día que iba a estrenar su programa porque coincidía con el "show" que montará el mandatario. “No puedo volver este domingo porque me llamaron desde el Gobierno, específicamente la señora Karina Milei", disparó Susana un tanto indignada, aunque comprensiva porque en reiteradas ocasiones se declaró seguidora y fanática del Presidente.

Luego añadió sobre el llamado de Karina: "Ella habló con mi productor y le dijo: ‘Con el presidente Javier le queremos pedir perdón, sabemos que quieren debutar, pero él va a dar a conocer el presupuesto nacional. Y va a ser largo´”. Por último, dijo estar de acuerdo con la elección que Milei hizo del horario: “Claro, porque la gente está en la casa y lo puede escuchar tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Por algo será”, finalizó.

En Casa Rosada admiten que la presentación de Milei será "un show", en el que el Presidente "va a putear a todos", y expresan que no tienen ningún interés en que la Ley de Leyes sea aprobada. No les preocupa, dicen, ser el primer gobierno de la historia de la democracia que gestione dos años seguidos sin un Presupuesto aprobado por el Congreso, y están dispuestos a seguir ejecutando a su antojo el de 2023.