Macri dice que una derrota libertaria en CABA y PBA sería "una catástrofe"

El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, afirmó anoche que la división del voto entre su partido y La Libertad Avanza (LLA) puede "debilitar muchísimo al Gobierno" de Javier Milei, porque si sale segundo o tercero en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires puede ser "una catástrofe".

"Si el mundo y el mercado ven que llegan segundos o terceros en los dos lugares (por Capital y Provincia) es una catástrofe", afirmó Macri en declaraciones al canal de noticias TN, en las que insistió que no hay unidad con LLA porque la impidió la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Macri aseguró que "Karina fue la que decidió no hacer acuerdos en ningún lado. Ellos tienen la decisión de no hacer un acuerdo. A Javier (Milei) le venden el cuento de que Jorge (Macri) no quería un acuerdo en la Ciudad pero no es cierto".

Tras no alcanzar un acuerdo para ir juntos en la Capital Federal y de cara a los comicios bonaerenses de septiembre, el exmandatario dijo que "hay un mandato de la Mesa Ejecutiva del PRO para llegar a un acuerdo en provincia con La Libertad Avanza, y después diseñar un proyecto de provincia".

Consultado sobre si el kirchneriso puede ganar las dos elecciones en Ciudad y Provincia, Macri respondió: "Sí, claramente".