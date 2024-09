El cantante estadounidense Justin Timberlake, headliner del Lollapalooza Argentina 2025, fue condenado a realizar trabajos comunitarios por haber manejado borracho un auto en junio pasado, según ordenó este viernes un juez de un tribunal cerca de Nueva York.



El artista de 43 años fue detenido el 18 de junio en la localidad de Sag Harbor, a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York, tras dejar la casa de unos amigos donde había cenado y concudir en estado de ebriedad su auto BMW. La Policía advirtió que había pasado una señal de "stop" y que al ser alertado intentó desviarse del carril por donde circulaba.

Timberlake se declaró culpable ante el Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village, en Nueva York. (Imagen: EFE)

Asimismo, de acuerdo con el policía que había detenido al ex NSYNC, éste no se encontraba en condiciones para conducir. "Tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, de su aliento emanaba un fuerte olor a bebida alcohólica, hablaba con lentitud, se tambaleaba y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas" que se le realizaron, decía el informe policial.



El juez del Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village, Carl Irace, impuso a Timberlake una sentencia de trabajos comunitarios y ordenó que hiciera una declaración pública.

En tanto, el músico que interpreta "Cry me a River" se declaró culpable de un cargo menor de conducir bajo los efectos del alcohol, según informó The New York Post.

Justin Timberlake llega por primera vez a la Argentina

En tanto, el músico estará de visita por primera vez en el país en el marco de la décima edición del festival Lollapalooza Argentina que se desarrollará el 21, 22 y 23 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas se consiguen desde junio a través del sitio web de All Access.

Timberlake, estrella del pop de los 2000, comparte la grilla del festival con otros grandes artistas internacionales como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morrisette, Tool, y Rüfüs du Sol.

Los otros artistas que llegan a la décima edición en Argentina son: Tan Biónica, Wos, Benson Boone, Foster the People, Tate Mcrae, La K'onga, Los Ángeles Azules, Zedd, Nathy Peluso, Ca7triel & Paco Amoroso, Mon Laferte, The Marías, Rawayana, Fontaines D.C, Sepultura, James Hype, Inhaler, Caribou, Jpegmafia, Wave to Earth, Blond:ish, Lasso, Barry Can't Swim, Michael Kiwanuka, San Holo, Artemas, Chita, Ana Mena, Disco Lines, Kasablanca, Nessa Barrett, Luz Gaggi, Salastkbron, Marina Reche, Elena Rose, Doblep, Nanpa Básico, Littel Jesus, El Malilla, Micro TDH, Arde Bogotá, Darumas, PabloPablo, Aron, Dum Chica, Ponte Perro, Vinocio, Lil Pani, Central Norte Crew: Brychtta, Metal 2MG, ETTA, Juana Aguirre, BB Asul, Lici, Francisco Victoria, Planta, Soulfía, Samuraï, Estratosfera, Juan López, Deyco, Milk Shake, Queralt Lahoz, y La Cintia.