Este domingo se realizará la 76º entrega de los Emmy que premia a lo mejor de la "televisión" estadounidense en la última temporada. Sin los grandes nombres de otros años, ni megafavoritos del público, quienes lucen como grandes aspirantes son Shogun en drama, la segunda temporada de El oso en comedia y Bebé Reno como miniserie/antología. Las mencionadas vienen de arrasar en la previa de este evento hace algunos días donde se reconocieron las categorías técnicas. Con ese antecedente y pergaminos de los más variados, los encargados de sendas producciones de FX (propiedad de Disney) y la de Netflix, tienen motivos de sobra para ir ensayando sus discursos. TNT será el encargado de transmitir la velada “Primetime” desde la 20 hs.





Será la segunda fiesta de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión en ocho meses. Situación inusual originada por las huelgas del sector hace poco más de un año. Aquella jornada de enero, vale recordar, significó la gran despedida para Succession en su última temporada. Y por los títulos en esta contienda surge la pregunta de si estamos en una época de vacas flacas para la caja chica y el streaming. Tal como apuntara Andrés Valenzuela en estas páginas, hay un menor volumen de producciones, producto en parte del mencionado parate y por la decisión de las propias factorías de retrasar algunos estrenos con más cartel (House of the Dragon, Rings of Power, The Boys). Incluso, por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera hubo demasiado runrún por los olvidos típicos de cada nómina. Es decir, ¿hubo alguna viuda de The Curse o The Sympathizer? Los más de 20 mil electores, en definitiva, deberán rectificar el desbarajuste reciente y tendrán la chance de premiar a las que consideran las producciones más destacadas de junio 2023 a mayo del año en curso.





Lo antedicho les resbala a los implicados en Shogun que, con sus 25 nominaciones, rompió cualquier expectativa. La cosecha para la epopeya nipona en los “Emmy Creativos” fue de quince preseas y en la noche del domingo competirá en ocho ternas, incluyendo actuación, guion, dirección. Sin dudas, donde tiene más chances de triunfar es con la reina de la noche: mejor serie dramática. La saga sobre caudillos del lejano oriente, viajeros británicos y guerreras detenta todas las cualidades de lo que podría denominarse "la tevé de qualité". Es de esas ficciones históricas llenas de intrigas palaciegas, inocultable pericia técnica y derroche visual en cada secuencia, como de un sopor narrativo, espíritu solemne y diálogos recargados. De hecho, la producción basada en la novela de James Clavell había sido concebida como un “evento limitado” de diez capítulos.



La gran recepción de crítica y público, influyó en la decisión de su casa matriz de anunciar una nueva temporada justo al filo de los anuncios para estos premios. El envión, vale decir, viene con el retaceo de HBO/Max que este año no cuenta con el caballo ganador. The Gilded Age no cuenta con el hándicap de Shogun, y las ofertas de Netflix (The Crown, 3 Body Problem), Prime Video (Fall Out, Mr. & Mrs. Smith) o Apple TV+ (Slow Horses, The Morning Show), tampoco parecen seguirle el ritmo de la ficción del sol naciente.





Así y todo, dentro del relato coral, Hiroyuki Sanada se desmarca como el busho que inicia una guerra civil en pleno siglo XVII. Es más, el tokiota y su compañera de elenco, Anna Sawai, podrían convertirse en los primeros actores japoneses en ganar esta estatuilla. Los únicos con chances de escupirles el asado son Gary Oldman por Slow Horses (su escatológico agente Jackson Lamb es de antología) y una vieja conocida de la casa como Jennifer Aniston por The Morning Show. Las dos producciones originales de Apple TV+ ya cuentan con varias “seasons” y la corriente temporada de la ficción sobre unos fracasados espías del MI5 es merecedora de un premio por adelantado. Quizás los "caballos lentos" tendrán su reivindicación en 2025.





Con sus 23 nominaciones en un solo año The Bear también marcó un hito en comedia superando así a una sitcom pura y dura como 30 Rock. Lo de la entrega sobre el chef de Chicago también ha generado una discordia bastante afín a los dislates propios del Martín Fierro. ¿Cuánto humor y carcajada hay en la serie de Christopher Storer? ¿Mr. & Ms. Smith en drama? ¿Será hora de crear una categoría para el abultado género del dramedy? La única posible agraciada con estos debates podría ser Only Murders in the Building. La comedia protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short cuenta con el encanto de su factura artesanal, aunque, también es evidente que su tercera temporada fue la más flojita hasta la fecha.





Bebé reno es el número puesto en miniserie o antología y recuerda lo que había pasado con I May Destroy You en 2021. Nuevamente un talento desconocido confecciona un producto autoexploratorio con notable talento. A partir de su colapso creativo y emocional, el escocés Richard Gadd creó una entrega –chiquita- para Netflix que resultó una bomba de neutrones con alcance mucho más acá de la realidad. La Misery del streaming fue sin dudas “la” producción más comentada de este año. Solo queda saber si le dedicará su premio a la Martha de la vida real.

Que todo quede en familia, parece ser una de las premisas de la ceremonia que se llevará a cabo en el. A saber, el evento tendrá como maestros de ceremonias a Eugene y Dan Levy. Padre e hijo, respectivamente, reconocidos por sus amplias cejas y haber marcado un mojón inolvidable en la edición 2020 conal triunfar en todas sus ternas durante la pandemia. “Para dos canadienses que ganaron sus Emmy en una carpa de cuarentena, literalmente, la idea de que se les pidiera ser anfitriones este año en un teatro real fue suficiente incentivo”, dijeron los Levy. Otro dato, la leyenda depodría convertirse en la actriz más longeva en recibir una estatuilla por su papel secundario ena sus 91 años. Entre tanta confusión, la mera aparición de la comediante vale el show.





Los principales nominados

Serie dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (Max)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith (Prime Video)

Shogun (FX)

Slow Horses (Apple TV+)

3 Body Problem (Netflix)

Serie cómica

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Curb Your Enthusiasm (Max)

Hacks (Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

What We Do in the Shadows (FX)

Serie limitada o antológica

Bebé reno (Netflix)

Fargo (FX)

Lessons in Chemistry (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (Max)

Reality

The Amazing RaceRuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Traitors

The Voice

Actor principal en serie dramática

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Dominic West (The Crown)

Actriz principal en serie dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shogun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Actor principal en comedia

Matt Berry (What We Do in the Shadows)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Actriz principal en comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)Kristen Wiig (Palm Royale)

Actor principal en serie limitada o antológica

Matt Bomer (Fellow Travelers)

Richard Gadd (Bebé reno)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)

Actriz principal en serie limitada o antológica

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Brie Larson (Lessons in Chemistry)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)