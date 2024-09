Luego de una accidentada jornada en la Legislatura, que incluyó gases lacrimógenos a los gremios que se manifestaban y una votación exprés en el recinto, el gobierno provincial salió a defender la reforma de la Caja de Jubilaciones. Para el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, se trata de una ley “justa, equitativa y progresiva” en donde van a aportar más lo que más ganan. También se refirió a los incidentes que se dieron mientras transcurría la votación y aseguró que hubo “instigadores”, por lo que actuará la Justicia: “No tengan ninguna duda que vamos a ir hasta las últimas consecuencias”. En tanto, Felipe Michlig, senador por el departamento San Cristóbal, apuntó directamente contra la conducción gremial de Amsafé y Festram. “Son gremios relacionados al kirchnerismo, que tienen esas prácticas. La verdad que es inadmisible lo que han hecho”, cuestionó.



Este jueves la Cámara de Diputado de Santa Fe convirtió en ley la reforma de la Caja de Jubilaciones, impulsada por el gobernador Maxiliano Pullaro. La votación se dio de forma exprés: mientras los legisladores buscaban argumentar su postura, afuera la policía reprimía la movilización de gremios docentes y estatales, que se acercaron a la Legislatura a expresar su rechazo al proyecto. Desde la oposición cuestionaron la forma en que se dio la votación, al punto que algunos legisladores denunciaron que el tablero había contabilizado mal su voto. De todas maneras, el oficialismo hizo pesar su mayoría automática y el gobierno obtuvo su reforma previsional.

En ese marco, este viernes por la mañana distintos funcionarios del gobierno provincial, junto a legisladores oficialistas, convocaron a una conferencia de prensa en el Auditorio de la Casa de Gobierno en Santa Fe, para evaluar la reforma aprobada y referirse a lo ocurrido afuera de la Legislatura. El contacto con la prensa estuvo encabezado por Bastia y la vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia. Además de Michlig también participaron otros legisladores del frente Unidos como los diputados provinciales Pablo Farías, José Corral, Rubén Galassi y Mariano Cuvertino.

Para Bastia la sesión del jueves en la Legislatura formó parte de “un día histórico” en la provincia de Santa Fe. “Podemos decir que se ha dado una ley muy justa, equitativa y progresiva. Ahora quienes más ganan, más van a aportar, porque se va a dar un sistema gradual entre las jubilaciones mínimas y las máximas que van a tener tope. Cuando los beneficios pierden razonabilidad dejan de ser tales para convertirse en privilegio y esto es lo que se ha terminado ayer”, sostuvo el ministro de Gobierno. “Han ganado los trabajadores, pasivos y activos, porque hemos salvado la Caja de Jubilaciones en la provincia de Santa Fe y los trabajadores no van a ir a la Anses”, añadió.

El funcionario destacó que la sanción de la ley se dio luego de un proceso “pocas veces visto” que tuvo cinco meses y medio debate. En ese marco, aprovechó para referirse a los incidentes registrados durante la votación. “Se terminan los privilegios, perdieron los violentos, perdieron quienes pretendieron que la sesión no se lleve a cabo y sea interrumpida de una manera contraria a lo que es el ejercicio republicano y democrático”, expresó y agregó: “La violencia es un camino errado para un sistema democrático”.

En ese sentido, Bastia también señaló que ya fueron radicadas las denuncias en el Ministerio Público Fiscal y adelantó que se está trabajando sobre las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de los disturbios. Según informaron durante la conferencia no solo hubo destrozos materiales sobre el inmueble de la Legislatura, sino que también siete policías resultaron heridos y uno quedó internado en el Hospital Cullen por una lesión en uno de sus ojos. “Lo que hubo ayer fueron delitos y quienes los cometieron son delincuentes”, denunció el ministro, que además aseguró que hubo instigadores de la violencia: “Estamos convencidos de que esto no fue espontáneo. No tengan ninguna duda que vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

Contra los gremios

Por su parte, Michlig se refirió en duros términos contra algunos de los gremios que movilizaron, a quienes responsabilizó directamente por los disturbios registrados durante la sesión. “Yo lo quiero decir con todas las letras: los máximos responsables de lo que ha ocurrido son la conducción del gremio Amsafé y Festram. Son gremios relacionados al kirchnerismo, que tienen esas prácticas. La verdad que es inadmisible lo que han hecho”, cuestionó. “Todavía después sacan comunicados duros quejándose de una supuesta represión”, agregó.

Asimismo, el dirigente defendió el accionar de las fuerzas de seguridad “que tuvieron que proceder a resguardar a las personas y al edificio”. Y continuó: “Lo que ha ocurrido ayer no tiene perdón y en mi caso los hago responsables a las conducciones porque han exacerbado en todo momento los ánimos, tratando de que ocurra lo que ocurrió. Son antidemocráticos, porque estuvimos en un debate franco durante mucho tiempo. Tuvieron la posibilidad de debatir, hacer sus aportes; y le vienen mintiendo a sus afiliados permanentemente, diciéndoles cosas que no son”.

Siguiendo esa línea, Scaglia sostuvo que la información que bajaron los gremios a sus afiliados “no tiene nada que ver” con la ley sancionada este jueves. “Les dijeron a los trabajadores que íbamos a aumentar toda la edad, que íbamos a sacar el 82%, que íbamos en contra de sus derechos y eso no es verdad. Nosotros lo que hicimos fue cortar el déficit de una Caja que hoy a la provincia de Santa Fe le cuesta tres hospitales por año”, indicó. “Con esto estamos sosteniendo la posibilidad de que la Caja se quede en la provincia de Santa Fe y permitirle a aquellos que hoy entran al sistema que se puedan jubilar en 20 o 30 años”, remarcó.

En tanto, Galassi también apuntó contra los legisladores de la oposición a quienes acusó de querer que la sesión fracase: “Hicieron poco para evitar que la sesión transcurriera normalmente y se sumaron a generar discusiones innecesarias”. Mientras que Corral sostuvo que en la sesión “ganó la institucionalidad a pesar del intento de los violentos de que no sesione la Legislatura”.

Otras voces

Una de las protagonistas de la jornada fue Clara García, quien prefirió pronunciarse a través de las redes sociales. Ni bien terminó la sesión escribió un mensaje en X donde responsabilizó a “un grupo de violentos que nada tiene que ver con trabajadores de ningún sector” de querer impedir el debate y el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Y remarcó que el operativo de seguridad se elaboró de manera que los gremios puedan manifestarse durante el debate legislativo.

“Sin embargo, un grupo de personas ejerciendo extrema violencia intentó ingresar al recinto durante el debate con el claro objetivo de evitar la votación. Gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad y de empleados de la Legislatura se logró disuadir la situación y que se pudiera llevar adelante la sesión”, expresó y agregó: “En Santa Fe defendemos a las instituciones de quienes quieren atropellarlas”.

En tanto, este viernes también fue consultado sobre el tema el intendente Pablo Javkin, quien consideró que la violencia “no es el camino” para expresarse. “Yo creo que uno puede discutir los temas, de hecho la votación demuestra que había posiciones diferentes. Intentar impedir una sesión no tiene valor y sinceramente me cuesta creer que haya sido una acción del conjunto de los gremios que convocaron”, sostuvo al mismo tiempo que cuestionó “los privilegios” que esconde el sistema: “No se puede ganar 33 salarios mínimos y aportar por tres. Eso es gran parte de lo que causa el déficit de la Caja”.