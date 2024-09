M. fue secretaria en la municipalidad de la localidad de Vaqueros, vecina a la ciudad de Salta, y espera justicia por las situaciones de abuso sexual que relató haber vivido en 2019 de parte del intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, y uno de sus colaboradores, Daniel Romero.

La fiscala María Luján Sodero Calvet, de la Unidad Contra los Delitos de Integridad Sexual (UDIS) N° 3, ya requirió que Moreno sea juzgado acusado por el delito de abuso sexual simple. Hasta hace poco Moreno presidió el Foro de Intendentes.

Por otro lado se tramita una causa contra Daniel Romero, en este caso por abuso sexual gravemente ultrajante. Esta investigación está a cargo del fiscal Sergio Obeid y se espera el requerimiento de la elevación a juicio.

M. contó a Salta/12 que las situaciones de abuso fueron cometidas en noviembre de 2019, a la semana siguiente de la victoria en las elecciones de Moreno. Refirió que el mandatario fue a su oficina y en ese lugar abusó de ella. La mujer lloró al recordar estas situaciones de violencia sexual y de género, sistemáticas y traumáticas que vivió encontrándose en condiciones de mucha vulnerabilidad frente a "hombres de poder". M. tenía hijos que mantener, por lo cual se vio obligada a seguir yendo a trabajar y no pudo denunciar lo vivido en ese momento. "Es mi jefe el que me abusa (...), la misma mano que me daba de comer es la que después me manoseó".

Al día siguiente de este hecho, "se me acerca Romero, yo pensé que era para traerme disculpas de Moreno por lo que había hecho pero fue peor", refirió M. y contó que ese día Romero también abusó de ella y la amenazó. Aseguró que le decía "que iba terminar mal", "a quedar en la calle", y que "era una piltrafa".

M. indicó que después de estos hechos comenzó a ser maltratada en el ámbito laboral. Pidió una licencia, buscó otro trabajo y había recibido una propuesta de empleo en el ámbito del comercio en el interior, pero sobrevino la pandemia y se cerró todo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En esos meses, en la municipalidad se dispuso que los empleados no fueran a las oficinas, ella además enfermó de covid. El problema resurgió cuando terminó el aislamiento y debió retornar al lugar de trabajo.

Cuando volvió a la municipalidad, fue al Área de la Mujer pero nunca encontró apoyo y que el encargado de ese espacio que se supone debe asistir a las víctimas no estaba, dijo M. Contó que una vez lo cruzó y el funcionario le manifestó que no la podía ayudar porque a él le pagaba Moreno y no podía enfrentarlo y que incluso después llegó a pedir un bozal legal para ella, para que no lo nombrara cuando sus denuncias estallaron públicamente, aunque la jueza interviniente no hizo lugar a esa solicitud.

M. indicó que la cambiaron a una oficina sin luz y como el resto de personal la ignoraba y maltrataba, tuvo que presentarse ante Moreno para que le diera una autorización para resolver ese inconveniente, procuró ir cuando había otra gente, pero dijo que recibió "gritos" y que le "rompió una boleta en la cara". Precisó que estaba de testigo otro funcionario, ahijado del intendente, que después negó todo cuando ella lo nombró en la causa para que testificara.

Tras esto M. realizó una denuncia por maltrato y acoso en la oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial que funciona en el Polo de las Mujeres. Dijo que no pudo denunciar los abusos en ese momento porque le costaba hablar del tema, sentía vergüenza y no podía contárselo a sus hijos.

La jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, "dice que se trata de un claro caso de violencia de género en lo laboral y en lo personal, lo intima a Romero a alejarse de mií y exhorta a Moreno a que se cumplan las leyes de protección a la víctima en el ámbito laboral", y dos meses después también "le pide al Observatorio de Violencia Contra la Mujer que se haga cargo de los cursos de la Ley Micaela para todo el plantel municipal".

La mujer recalcó que todo ese tiempo estuvo yendo al trabajo sin ninguna protección y tuvo que enfrentar la persecución de otras empleadas que la hostigaban y humillaban y en la causa declararon contra ella. Consideró que la jueza Valdez no la protegió, y contó que cuando pidió otras medidas de protección que fueran efectivas le dijeron que no podían hacer más nada.

Tras pedir ayuda a los entonces legisladores del departamento La Caldera, éstos le pusieron una abogada que la representó en la denuncia penal que hizo en septiembre de 2022 por abuso sexual. M. terminó por hacer públicos los hechos de abuso para intentar protergerse. Hoy la defensora oficial María José Neme Scheij.

M. destacó que Moreno y Romero la querellaron por sus dichos públicos sobre Darío Monges, un colaborador político del intendente vaquereño que fue asesinado en un contexto de narcotráfico. Aunque esta querella fue desestimada, la mujer aseguró que por otro lado en la municipalidad le "estaban haciendo un sumario oculto", ya que nunca la notificaron y se enteró cuando la fiscalía pidió un expediente suyo de trabajo. Dijo que después le dijeron que faltó de forma injustificada al trabajo y la cesantearon.

M. dijo que desde que sufrió los abusos viene con un tratamiento psicológico y psiquiátrico, que en el sumario no tuvieron en cuenta. Además, refirió que desde que la dejaron sin trabajo en la municipalidad, fue muy difícil reinsertarse laboralmente y más ahora que tiene 50 años.

Descargos

El intendente Daniel Moreno hizo un descargo que fue publicado en la página oficial de la Municipalidad de Vaqueros. "Entiendo que por mi condición de funcionario público estoy expuesto a la opinión de mis vecinos permanente, pero no vale todo cuando solapadamente se opera política en mi contra", sostuvo.

"La verdad que siempre triunfa", aseveró; sostuvo que se lo pretende desprestigiar y aseguró que el despido de la trabajadora fue tratado en los estrados judiciales, que "ya se expidieron a favor del Municipio que represento". "Esa es la única historia tras esta catarata de acusaciones falaces que me perjudican". "Soy un buen hombre de bien y me enorgullezco de serlo", afirmó.

Por su parte, ante la consulta de Salta/12 Daniel Romero también negó las acusaciones en su contra, dijo que no haría declaraciones por ahora, hasta que se resuelva el tema en la justicia.